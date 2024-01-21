С портретами, цветами и лампадками: в Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной сотни. Фото и видео

В Киеве в полдень в воскресенье, 21 января, прошло шествие в память о первых погибших Героях Небесной сотни. Утром 22 января 2014 года смертельные ранения получили 20-летний Сергей Нигоян с Днепропетровщины и 25-летний беларус Михаил Жизневский. А раненый в тот день 45-летний львовянин Роман Сеник умер через несколько дней в больнице.

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Также 22 января под Киевом был найден мертвым похищенный накануне львовянин Юрий Вербицкий со следами пыток. Через несколько дней умерли майдановцы Александр Бадера и Богдан Калиняк. Как сообщает корреспондент OBOZ.UA, памятное шествие состоялось по маршруту от Лядских ворот до улицы Михаила Грушевского.

В ней приняли участие родные погибших, майдановцы и все неравнодушные, вспоминая трагические события десятилетней давности. Люди принесли портреты Героев Небесной сотни, цветы и лампадки.

Сергей Нигоян, ставший первой жертвой расстрелов майдановцев, входил в Третью сотню Самообороны Майдана, участники которой в 2015 году положили начало памятной акции.

Участники традиционного ежегодного шествия зажгли лампадки и возложили цветы к мемориальным доскам, посвященным Сергею Нигояну, Михаилу Жизневскому, Роману Сенику и Александру Бадере на улице Грушевского.

Также в 13:00 на Европейской площади состоялось богослужение у памятного знака в честь Сергея Нигояна.

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