Алексей Дурнев: мне стыдно, что я высмеивал украиноязычных людей и тех, кто поддерживал Майдан

Популярный украинский ведущий, блогер и комик Алексей Дурнев признает, что до полномасштабного вторжения не имел сознательной гражданской позиции. Это проявлялось, в частности, в том, что шоумен "шутил" об украиноязычных соотечественниках, а также тех, кто поддерживал Евромайдан. Сейчас Дурнев отдает себе отчет, что его юмор был неуместным и для многих травмирующим.

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По словам ведущего, он до сих пор встречается с хейтом за свои старые высказывания. Говорит, что только сейчас понял, какими болезненными были некоторые его "шутки" для отдельных украинцев. Для тех, кто еще в 2013-2014 годах осознал необходимость сепарироваться от всего русского и России непосредственно. Своими мыслями на этот счет Дурнев поделился в интервью для YouTube-канала "РОЗМОВА".

"Я раньше очень сильно высмеивал, как мне казалось, людей, в частности украиноязычных, тех, кто поддерживал Майдан. Я придумывал какие-то истории, шутил над этим. Доходило до того, что мне звонили с ТЕТ, где я работал на тот момент, и говорили: "Прекрати это писать! Это не смешно". А мне казалось, что я очень метко шучу. Сейчас я понимаю, что это могло травмировать многих людей и не стоило этого делать. Это было не столько смешно, сколько травмирующе. Возможно, я именно такую цель перед собой и ставил: больше травмировать, вызвать какую-то реакцию у людей", – вспомнил Алексей.

Блогер искренне говорит, что сейчас ему стыдно за свою бессознательную позицию тех лет.

"Да, мне стыдно за это. Этого можно было не делать. Я сейчас, когда попадаю на эти публикации, в соцсетях же напоминает "10 лет назад вы сказали", и я даже не вижу, где я там пытался пошутить. Когда ты взрослеешь, ты понимаешь, что не обо всем можно так шутить, что некоторым людям прямо сейчас будет очень болезненно это читать", – поделился шоумен.

Блогер отметил, что ему уже после 24 февраля 2022 года несколько раз "прилетало" за эти "шутки", но не много. Впрочем, некоторые интернет-пользователи до сих пор ищут старые провокационные высказывания Дурнева и публикуют их в попытках напомнить обществу о прошлых ошибках звезды. Сам шоумен уверяет, что никак на это не реагирует.

"Я не могу этого изменить. Но я и считаю, что я не самый плохой человек из прошлого, который навредил Украине. Учитывая то, что у нас процессы хищения страны не останавливались ни на секунду в тот момент. И почему-то прилетает мне, а не политикам, которые были у власти в тот момент и до сих пор остаются в Украине", – отметил Дурнев.

Как писал OBOZ.UA, ранее Дурнев признался, что особенно тяжело переживал и продолжает переживать новости из оккупированного Мариуполя, откуда он родом. Однако шоумен попытался даже в такой ужасной ситуации найти положительный момент. По его мнению, после победы Украины в войне и возвращения всех захваченных Россией территорий у Мариуполя будет шанс переродиться во что-то новое и стать одним из самых современных городов в мире.

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