С первого дня войны работаем на победу: ФК ''Динамо'' и Фонд братьев Суркис отчитались о благотворительной деятельности

Почти 11 месяцев в нашей стране идет полномасштабная война. Нет, пожалуй, ни одной семьи в Украине, которую бы не коснулись военных действий на территории государства. ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис с первых дней вторжения РФ включились в работу по оказанию помощи по многим направлениям.

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Сейчас ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис отчитались о своей деятельности в 2023 году.

1. Эвакуация населения

Эта деятельность была востребована с первых дней вторжения, когда российская армия предпринимала попытки вооруженного захвата огромного количества территорий Украины с применением всех видов вооружения, в результате чего уничтожались целые города.

Именно для защиты населения этих городов были использованы все возможные транспортные средства, в том числе автобусы футбольных команд для эвакуации мирного населения.

Так, в частности, было эвакуировано множество людей из восточных регионов страны, в частности из Краматорска.

2. Поддержка Вооруженных сил Украины

С самого начала войны ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис были убеждены, что победы можно добиться лишь в том случае, если вся наша нация будет объединена, в том числе и крупный бизнес. Особенно важна финансовая поддержка Вооруженных Сил Украины и других военизированных формирований нашей страны ввиду того, что военные действия требуют огромного количества ресурсов.

Для этого ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис начали осуществлять целенаправленную финансовую поддержку украинской армии, в том числе путем закупки необходимых технических средств и предметов первой необходимости (в том числе средств личной гигиены, которые так востребованы на передовой, учитывая условия пребывания военных). .

В частности, ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис предоставляли подразделениям ВСУ запрашиваемые технические средства связи и разведывательные дроны, неоднократно закупали и передавали транспортные средства для подразделений ВСУ, включая автомобили и катера.

Также в поддержку ВСУ были привлечены и структуры детско-юношеской академии "Динамо". Так, с участием Академии "Динамо" для подразделения пограничной службы были переданы ключи от специализированного автомобиля, подготовленного для выполнения боевых задач, а также другой необходимый инвентарь.

В течение всего периода войны ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис также сосредоточились на предоставлении вооруженным силам средств личной гигиены, которая, безусловно, является необходимостью на фронте, особенно учитывая условия длительного пребывания на фронте в сложных погодных условиях.

Так, за последнее время ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис передали более пяти тысяч тонн гуманитарного груза, прежде всего средств личной гигиены (салфетки, антисептики и др.), продуктов питания и медицинского оборудования, Министерству обороны Украины, Государственной пограничной службе Украины, Службе безопасности Украины и незащищенным слоям населения. Общая стоимость переданного груза оценивается в миллионы долларов.

В настоящее время объем помощи постоянно увеличивается. Так, в конце декабря были переданы средства гигиены Министерству здравоохранения, Государственной пограничной службе и Главному управлению разведки Министерства обороны.

Кроме этого, сейчас морем доставляется около миллиона банок сока в специальной упаковке, которые будут пожертвованы на нужды армии, чтобы наполнить рацион солдат необходимыми витаминами. Этот огромный груз прямо сейчас доставляется по морю из Соединенных Штатов Америки.

Большую часть этой гуманитарной помощи ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис оказывают в сотрудничестве с крупными благотворительными организациями Соединенных Штатов Америки, в частности World of Connections и Human Kindness Project.

Также Фонд братьев Суркис поддерживает и тех, кто вынужден был покинуть территорию Украины после начала войны. В частности, с начала военного вторжения в Украину Фонд братьев Суркис перечислял средства и оказывал гуманитарную помощь еврейской общине Австрии, которая значительно увеличилась за счет семей украинских евреев, вынужденно сбежавших в Австрию.

3. Финансирование инфраструктурных объектов Украины

Кроме вышеупомянутой помощи непосредственно Вооруженным Силам Украины, ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис взяли на себя ответственность за восстановление ряда объектов инфраструктуры, расположенных на уже освобожденных, но пострадавших от вторжения россии территориях.

В частности, после освобождения Киевской области ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис подписали с Министерством здравоохранения и Киевской областной военной администрацией меморандум о восстановлении амбулатории в селе Гуровщина Бучанского района Киевской области, полностью выгоревшей изнутри в результате танковых и минометных обстрелов .

По результатам технического обследования сооружения было сделано экспертное заключение, что здание не подлежит реконструкции, а необходимо строительство нового помещения для продолжения медицинской практики и обслуживания пациентов.

Следовательно, ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис взяли на себя обязательства по восстановлению амбулатории по международным стандартам и оснащению ее современным оборудованием за счет ФК "Динамо" (Киев) и Фонда братьев Суркис.

На данный момент работы по строительству нового здания амбулатории уже выходят на финишную прямую и в ближайшее время будут завершены.

Таким образом, уже в ближайшее время жители села Гуровщина смогут получать должное медицинское обслуживание без необходимости добираться в отдаленные медицинские учреждения.

Кроме этого объекта ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис также помогли в восстановлении детского сада в селе Бышев Киевской области, в котором взрывной волной была повреждена кровля, окна, перекрытия и межкомнатные стены.

В данном случае, учитывая необходимость срочного восстановления окон и крыши здания, ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис решили немедленно приступить к всем необходимым работам, и сразу же приобрели необходимые материалы.

Отметим, что на данный момент все работы были завершены, и 19 декабря 2022 состоялось открытие восстановленного за средства Фонда братьев Суркис детского сада.

Кроме этого, учитывая изменившуюся стратегию российских войск, а именно нанесение ракетных ударов по критической энергосистеме, ФК "Динамо" Киев в сотрудничестве с нидерландской компанией Odink & Koenderink Nederland BV доставило в город Богуслав Киевской области мощный дизельный генератор на 550 кВт, который будет гарантировать бесперебойность. города.

Также на данный момент на стадии реализации находится проект Фонда братьев Суркис по обеспечению всех амбулаторий в наиболее пострадавших областях генераторами для обеспечения непрерывного функционирования в условиях частых отключений электроэнергии.

4. Фандрейзинговая деятельность

С первых месяцев войны ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис сосредоточились не только на выделении собственных средств для поддержки и восстановления Украины, но и на фандрейзинговой деятельности – , сборе средств со всего мира с целью аккумуляции финансовых ресурсов всех желающих помочь. Украине .

Основным путем привлечения этих средств стало проведение серии благотворительных матчей под лозунгом: "Матч за Мир! Остановим Войну!", о которой мы объявили уже через месяц после начала боевых действий.

Первым матчем этой серии стал поединок "Легия" – "Динамо", прошедший 12 апреля 2022 года.

По итогам этого матча удалось собрать более 220 тысяч евро, которые были переданы организациям, занимающимся поддержкой украинских беженцев. За первые пять матчей удалось собрать более 700 тысяч евро, направленных на благотворительность.

В дальнейшем были проведены матчи с такими грандами, как "Боруссия" Дортмунд ( на котором было собрано более 400 тысяч евро ), "Динамо" Загреб, "Галатасарай", "Базель" и другими клубами.

Также 29 июля 2022 состоялся матч "Динамо" против клуба "Эвертон", прибыль от которого в размере 250 тысяч фунтов стерлингов была перечислена на восстановление Черниговской городской больницы.

В общей сложности "Динамо" провело 15 матчей под лозунгом "Матч за Мир! Остановим Войну!", что позволило не только аккумулировать около 1,5 млн евро финансовых средств для поддержки Украины, но и привлечь внимание мирового сообщества к катастрофическим последствиям полномасштабного военного вторжения россии в Украину, поскольку мероприятия (футбольные матчи и концерты на центральных площадях), организованные ФК "Динамо" Киев и Фондом братьев Суркис, показали более 100 стран в прямом эфире.

Отметим, что в рамках вышеупомянутой серии благотворительных матчей с участием ФК "Динамо" (Киев) и Фонда братьев Суркис было проведено два масштабных благотворительных концерта.

Первый концерт проходил 29 мая 2022 года в Берлине у Бранденбургских ворот под лозунгом Save Ukraine, целью которого был сбор средств на современные хирургические рентген-аппараты С-арки. Этот концерт собрал более 40 тысяч человек. При этом на нем выступал Игорь Суркис в качестве президента ФК "Динамо".

По результатам сбора средств удалось полностью профинансировать закупку данного дорогостоящего оборудования в Харькове.

Второй благотворительный концерт состоялся в Амстердаме под лозунгом "Embrace Ukraine", целью которого было привлечь внимание к вопросу о необходимости предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского союза. Этот концерт посетило более 15 тысяч человек.

Важно отметить, что в октябре 2022 ФК "Динамо" Киев стал партнером государственной фандрейзинговой платформы UNITED24, подписав меморандум с Министерством цифровой трансформации Украины и Министерством здравоохранения, по которому все собранные нами средства будут направлены на восстановление разрушенной больницы в Чернигове.

В результате, на данный момент была полностью профинансирована реконструкция рентген-отделения больницы город Чернигов.

Кроме того, благодаря средствам, собранным при поддержке ФК "Динамо" Киев, были приобретены ультрасовременные рентген-аппараты для больниц города Харьков.

Такая активность ФК "Динамо" Киев и Фонда братьев Суркис была высоко оценена на государственном уровне. Так, в конце декабря за поддержку Украины в эти сложные моменты ее истории Президентом Украины Владимиром Зеленским была вручена благодарность ФК "Динамо" Киев за его неоценимый вклад в деятельность фандрейзинговой платформы UNITED24.

Это еще раз подчеркивает важность того вклада в поддержку Украины, который мы предоставляем нашей стране.

5. Финансирование социальной сферы

Также важным аспектом нашей благотворительной деятельности стала и целевая точечная помощь разным категориям населения, пострадавшим от войны.

Так, с первых дней войны ФК "Динамо" (Киев) объявил о начале реализации программы по благотворительному финансированию больниц, помогающих раненым во время военных действий, а также образовательным учреждениям, которые получили благодарность со стороны киевской власти за безотлагательное перечисление средств для медучреждений.

За первую неделю с момента объявления об этой программе, кроме помощи больницам, была оказана помощь 11 детским домам и образовательным организациям. В общей сложности ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис профинансировали непосредственно медицинские учреждения на сумму более одного миллиона евро.

Также в первый месяц войны ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис предоставили полноценную финансовую поддержку обеспечения условий пребывания украинских спортсменов-паралимпийцев в Западном реабилитационно-спортивном центре, расположенном во Львовской области.

А еще в августе 2022 года Фонд братьев Суркис позаботился о приобретении, доставке и распределении более 100 тонн гуманитарного груза для незащищенных слоев населения. В частности люди получили продукты питания, средства личной гигиены и товары первой потребности.

В настоящее время общий объем оказанной гуманитарной помощи составляет более 5000 (пять тысяч) тонн.

Кроме этого, ФК "Динамо" Киев оказывало точечную помощь отдельным детям с тяжелыми формами болезней. В качестве примера можем обратить внимание на предоставление двухлетнему Макару, больному ДЦП, специального ортопедического устройства для удержания вертикального положения тела, а также была оплачена для него путевка на две недели в международную реабилитационную клинику, где он пройдет реабилитационный курс лечения.