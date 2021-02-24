По роду моих, так сказать, "увлечений" на сегодняшний день, мне приходится просматривать массу видео про войну. Согласна, плохое это слово в данном контексте - "увлечение". Увлекаться войной могут некоторые, по им известным причинам. А я просто смотрю, читаю и слушаю, потому что хочу об этом писать.

Так вот, один из нескольких моих выводов после того, что теперь знаю - это четкий вопрос к россиянам:

- Знаете ли вы, что ВЫ натворили?

Нет, никакими словами это не описать. Замечаю, что мы все практически привыкли к этой войне. Мы живём на ее фоне. У нас каждый день погибают, а дети в оккупации учатся нас ненавидеть. Люди, которые бежали, по полям, где нет дороги, пробивая шины и царапая кузов своих машин - они были обстреляны ВАМИ. Затем вами же приняты в качестве беженцев. Вами пренебрегаемые, отправленные назад. Вами воспитанная ненависть теперь живёт и там, где ВЫ ограбили заводы, бизнес, частные дома. И там, куда она рассеялась, эта ненависть - и у вас в том числе.

Второе - это очевидность, что никогда мы не будем похожи на запоребрик. В некоей точке отсчёта у нас появился выбор: быть на него похожим, или нет.

Так вот - НЕТ.

Тысячи дыр в земле. Тысячи разрушенных домов. Тысячи поломанных судеб.

Расскажите мне, малороссы, что вы все знаете - и я скажу вам, что вы НЕ ЗНАЕТЕ НИЧЕГО. И мир, где есть война, и война именно на нашей земле - это вселенная по сравнению с вашими шмотками, тачками, артистами и "бабками" в кошельке.

Слишком прост выбор. Слишком очевиден. И люди - люди теперь стали делиться на настоящих и бутафорию. На тех, кто понимает, осознает, решает, может и делает - и на тех, кто думает, что ничего страшного не происходит.

По мне, так лучше жить с широко открытыми глазами на происходящее. Вот это чувство наполненности, осознанности - я и считаю главным достоянием наших последних лет жизни.

Как ни смешно говорила на днях Марченко "с нами Бог" - так вот с нами ПРАВДА.

И эта карта перекрывает любую дребедень из страны скреп и поребриков.

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