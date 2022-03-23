Жертвами российских оккупантов в Украине стали более 950 мирных жителей – ООН

Прослушивание новости на данный момент не доступно

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 953 гражданских. Еще 1557 человек получили ранения.

Такие данные привели в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека. Они охватывают период с 24 февраля по 21 марта.

Отмечается, что из 953 – 192 мужчины, 142 женщины, 12 девочек и 26 мальчиков (пол еще 541 взрослого и 40 детей пока не установлен).

Из числа раненых – 171 мужчина, 132 женщины, 23 девочки 19 мальчиков (пол еще 1149 взрослых и 63 детей пока не установлен).

В отчете сказано, что большинство погибли от оружия взрывного действия с большой площадью применения – тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, а также ракетных и авиаударов.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Офиса генпрокурора российские оккупанты уже убили 117 детей с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!