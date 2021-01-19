С Крещением Господним: поздравления, картинки, открытки и видео
В понедельник, 19 января, православные и греко-католики в Украине отмечают Крещение Господне. Это один из важнейших христианских праздников, посвященный крещению Сына Божьего Иисуса Христа в реке Иордан.
В день Крещения и накануне в храмах освящают воду, которую затем хранят в течение года. Еще одной популярной традицией является купание в проруби: считается, что это помогает укрепить духовное и физическое здоровье. К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления, картинки, открытки и видео с пожеланиями.
Стихи, проза и смс в Крещение Господне
З Хрещенням вітаю щиро!
Щоб жили усі щасливо,
В мирі, злагоді, любові,
У достатку і здоров’ї.
Ангел хай охороняє,
І Господь благословляє.
Радості і благодаті,
Щастя щоб було у хаті!
***
С наступающим Крещением
Поздравляю и желаю:
Божьего благословения,
Мира, радости без края.
Пусть грядущий светлый праздник
Счастье в дом скорей несет,
Новых, светлых дней прекрасных,
Жизнь без хлопот и забот!
***
Нехай Господнє Хрещення
Подарує в душі чистоту!
Нехай Бог пошле благословення,
Гармонію, світ, доброту!
Нехай віра в серці міцнішає,
Нехай Бог допомагає у всьому,
Нехай серце любов наповнює,
А щастя хай ллється струмком!
***
С Крещением вас поздравляю,
Благословения желаю!
И пусть крещенская водица
Спасает вас от всех невзгод.
Чтобы очиститься, напиться,
И в счастье жить весь этот год.
***
З Водохрещем Вас вітаю
І ангелів охоронців бажаю.
Нехай світиться від радості душа,
Нехай буде життя світлим і хорошим!
***
Зі святом Водохреща!
Щастя і здоров'я!
Нехай підуть всі сумніви,
Буде все в житті рівно!
Світу божого в очах,
І посмішок на вустах!
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С Крещением Господним! Пусть вода омоет тело от болезней, голову – от плохих мыслей, а душу – от грусти. Здоровья, Божьей благодати, радости и добра!
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Вітаю з Водохрещем і щиро бажаю миру, благодаті, здоров'я і добра. Нехай Господь позбавить від грішних думок і прикрих образ, нехай водиця змиє з тебе всі хвороби і тривоги. Бажаю жити з надією і вірою, любов'ю і щастям!
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Пусть Крещение Господне смоет все печали и принесет в жизнь самое лучшее. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех.
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Ось і прийшло в кожен дім священне і чарівне свято – Водохреще. У цей чудовий і божественний день хочеться всім побажати миру, доброти, чесності та справедливості. Нехай віра в диво живе у ваших серцях. Міцного здоров'я, внутрішнього тепла, яке зігріває душу і серце, успіхів у всіх починаннях. Бажаю, щоб в цей світлий день вас оточували рідні і близькі люди. Нехай ваші домівки наповняться радістю, сміхом і позитивом!
Картинки и открытки в Крещение Господне
Поздравления с Крещением Господним: видео
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в Крещение Господне и как отмечается праздник. 19 января в церквях проходит большая служба, во время которой освящают воду в реках и озерах.
По материалам: pozdravok.ru.