С Крещением Господним: поздравления, картинки, открытки и видео

В понедельник, 19 января, православные и греко-католики в Украине отмечают Крещение Господне. Это один из важнейших христианских праздников, посвященный крещению Сына Божьего Иисуса Христа в реке Иордан.

В день Крещения и накануне в храмах освящают воду, которую затем хранят в течение года. Еще одной популярной традицией является купание в проруби: считается, что это помогает укрепить духовное и физическое здоровье. К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления, картинки, открытки и видео с пожеланиями.

Стихи, проза и смс в Крещение Господне

З Хрещенням вітаю щиро!

Щоб жили усі щасливо,

В мирі, злагоді, любові,

У достатку і здоров’ї.

Ангел хай охороняє,

І Господь благословляє.

Радості і благодаті,

Щастя щоб було у хаті!

***

С наступающим Крещением

Поздравляю и желаю:

Божьего благословения,

Мира, радости без края.

Пусть грядущий светлый праздник

Счастье в дом скорей несет,

Новых, светлых дней прекрасных,

Жизнь без хлопот и забот!

***

Нехай Господнє Хрещення

Подарує в душі чистоту!

Нехай Бог пошле благословення,

Гармонію, світ, доброту!

Нехай віра в серці міцнішає,

Нехай Бог допомагає у всьому,

Нехай серце любов наповнює,

А щастя хай ллється струмком!

***

С Крещением вас поздравляю,

Благословения желаю!

И пусть крещенская водица

Спасает вас от всех невзгод.

Чтобы очиститься, напиться,

И в счастье жить весь этот год.

***

З Водохрещем Вас вітаю

І ангелів охоронців бажаю.

Нехай світиться від радості душа,

Нехай буде життя світлим і хорошим!

***

Зі святом Водохреща!

Щастя і здоров'я!

Нехай підуть всі сумніви,

Буде все в житті рівно!

Світу божого в очах,

І посмішок на вустах!

***

С Крещением Господним! Пусть вода омоет тело от болезней, голову – от плохих мыслей, а душу – от грусти. Здоровья, Божьей благодати, радости и добра!

***

Вітаю з Водохрещем і щиро бажаю миру, благодаті, здоров'я і добра. Нехай Господь позбавить від грішних думок і прикрих образ, нехай водиця змиє з тебе всі хвороби і тривоги. Бажаю жити з надією і вірою, любов'ю і щастям!

***

Пусть Крещение Господне смоет все печали и принесет в жизнь самое лучшее. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех.

***

Ось і прийшло в кожен дім священне і чарівне свято – Водохреще. У цей чудовий і божественний день хочеться всім побажати миру, доброти, чесності та справедливості. Нехай віра в диво живе у ваших серцях. Міцного здоров'я, внутрішнього тепла, яке зігріває душу і серце, успіхів у всіх починаннях. Бажаю, щоб в цей світлий день вас оточували рідні і близькі люди. Нехай ваші домівки наповняться радістю, сміхом і позитивом!

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Поздравления с Крещением Господним: видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в Крещение Господне и как отмечается праздник. 19 января в церквях проходит большая служба, во время которой освящают воду в реках и озерах.

По материалам: pozdravok.ru.