З Водохрещем: привітання, картинки, листівки та відео
У понеділок, 19 січня, православні та греко-католики в Україні відзначають Хрещення Господнє. Це одне з найважливіших християнських свят, присвячене хрещенню Сина Божого Ісуса Христа в річці Йордан.
У день Хрещення та напередодні в храмах освячують воду, яку потім зберігають протягом року. Ще однією популярною традицією є купання в ополонці: вважається, що це допомагає зміцнити духовне та фізичне здоров'я. До свята OBOZREVATEL підготував привітання, картинки, листівки та відео з побажаннями.
Вірші, проза та смс на Водохреще
З Хрещенням вітаю щиро!
Щоб жили усі щасливо,
В мирі, злагоді, любові,
У достатку і здоров’ї.
Ангел хай охороняє,
І Господь благословляє.
Радості і благодаті,
Щастя щоб було у хаті!
***
С наступающим Крещением
Поздравляю и желаю:
Божьего благословения,
Мира, радости без края.
Пусть грядущий светлый праздник
Счастье в дом скорей несет,
Новых, светлых дней прекрасных,
Жизнь без хлопот и забот!
***
Нехай Господнє Хрещення
Подарує в душі чистоту!
Нехай Бог пошле благословення,
Гармонію, світ, доброту!
Нехай віра в серці міцнішає,
Нехай Бог допомагає у всьому,
Нехай серце любов наповнює,
А щастя хай ллється струмком!
***
С Крещением вас поздравляю,
Благословения желаю!
И пусть крещенская водица
Спасает вас от всех невзгод.
Чтобы очиститься, напиться,
И в счастье жить весь этот год.
***
З Водохрещем Вас вітаю
І ангелів охоронців бажаю.
Нехай світиться від радості душа,
Нехай буде життя світлим і хорошим!
***
Зі святом Водохреща!
Щастя і здоров'я!
Нехай підуть всі сумніви,
Буде все в житті рівно!
Світу божого в очах,
І посмішок на вустах!
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С Крещением Господним! Пусть вода омоет тело от болезней, голову – от плохих мыслей, а душу – от грусти. Здоровья, Божьей благодати, радости и добра!
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Вітаю з Водохрещем і щиро бажаю миру, благодаті, здоров'я і добра. Нехай Господь позбавить від грішних думок і прикрих образ, нехай водиця змиє з тебе всі хвороби і тривоги. Бажаю жити з надією і вірою, любов'ю і щастям!
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Пусть Крещение Господне смоет все печали и принесет в жизнь самое лучшее. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех.
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Ось і прийшло в кожен дім священне і чарівне свято – Водохреще. У цей чудовий і божественний день хочеться всім побажати миру, доброти, чесності та справедливості. Нехай віра в диво живе у ваших серцях. Міцного здоров'я, внутрішнього тепла, яке зігріває душу і серце, успіхів у всіх починаннях. Бажаю, щоб в цей світлий день вас оточували рідні і близькі люди. Нехай ваші домівки наповняться радістю, сміхом і позитивом!
Картинки та листівки на Водохреще
Привітання з Хрещенням Господнім: відео
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити на Водохреще та як відзначається свято. 19 січня в церквах проходить велика служба, під час якої освячують воду в річках і озерах.
За матеріалами: pozdravok.ru.