С Кауфмана сняли электронный браслет: СМИ узнали о новом решении суда

Высший антикоррупционный суд снял электронный браслет с одесского бизнесмена Бориса Кауфмана, подозреваемого в создании преступной организации. При этом ему продлили до 6 мая срок действия остальных обязанностей.

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Об этом сообщаютукраинские СМИ, ссылаясь на материалы суда. Соответствующее решение было принято ВАКС 6 марта.

Напомним, 8 декабря суд отпустил Кауфмана из-под ареста. За него внесли залог в размере 129 миллионов гривен.

Тогда его обязали сообщать о каждом отлучении от Одессы и Киева; сообщать об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями; носить электронный браслет и сдать иностранные паспорта.

В то же время, адвокаты бизнесмена пообещали подробно изучить материалы дела и в правовом поле доказывать невиновность Кауфмана, а также, как они заявляют, несостоятельность любых обвинений.

Напомним: об аресте Кауфмана сообщил бывший первый заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюро также заявили о вынесении судебного решения по мере пресечения, однако без указания имен.

Борис Кауфман – основатель инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления ("Бристоль", "Лондонская", "Президент-отель"), медиаактивы и инвестиционные проекты. Также он является совладельцем крупнейшей украинской дистрибьюторской компании TEDIS Ukraine, совладельцем которой называют и находящегося под санкциями в Украине российского олигарха Игоря Кесаева.

TEDIS Ukraine не раз попадала в скандалы. Ранее Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию на 430 млн. грн. А Генпрокуратура открывала против монополиста уголовное производство, в том числе за уклонение от уплаты налогов.

Как сообщал OBOZREVATEL, олигархи и крупные бизнесмены из РФ владеют в Украине десятками предприятий. Среди приближенных к Путину свои интересы в Украине и олигарх Олег Дерипаска, и табачный король Игорь Кесаев.

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