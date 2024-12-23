С какими болезнями почек не мобилизуют во время военного положения в Украине: объяснение

В Украине зимой 2024-2025 годов продолжают действовать режимы военного положения и всеобщей мобилизации, поэтому мужчин 18-60 лет призывают в армию для защиты страны от врага. Некоторые категории граждан могут получить отсрочку от службы.

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Это касается и украинцев с серьезными заболеваниями. OBOZ.UA рассказывает, с какими болезнями почек не могут мобилизовать в армию.

Болезни почек, с которыми не могут мобилизовать

Список заболеваний, являющийся основанием для предоставления отсрочки от мобилизации, установлен приказом Министерства обороны № 490. Последнее его обновление было осуществлено 18 августа 2023 года.

Согласно этому документу, отсрочку от военной службы получают военнообязанные, имеющие следующие болезни почек:

– почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек (нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии);

– болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций (обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие).

Для своевременного установления диагноза, оказания медицинской помощи, начала проведения заместительной терапии почек и проведения ВВК следует применять понятие "хроническая болезнь почек" (ХХН).

Критерии определения ХХН (снижение скорости клубочковой фильтрации < 60 мл/мин./1,73 м-2 и один из последующих, при их наличии более трех месяцев):

Другие болезни мочеполовой системы, с которыми не могут мобилизовать:

– болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций (гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов);

– со значительными нарушениями функций болезни органов малого таза у женщин (сальпингит, оофорит, воспаление матки или шейки матки, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы);

– со значительными нарушениями функций невоспалительные болезни болезни женских половых органов (эндометриоз, выпадение половых органов, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, киста яичника или желтого тела) органов, эрозия и дисплазия шейки матки и т.д.).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, можно ли получить отсрочку от мобилизации, если человек уже получил штраф от ТЦК. При рассмотрении документов изучаются основания для его получения, историю уплаты или неуплаты штрафов не исследуют.

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