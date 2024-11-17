С Днем студента: веселые поздравления для друзей и близких
17 ноября отмечают Международный день студента. Юность – прекрасная пора, а День студента – это то время, когда стоит на мгновение замедлиться, остановиться и осознать, как радостно быть частью большого сообщества. Студенчество – это не только лекции, конспекты и экзамены. Это один из самых насыщенных этапов в жизни, который формирует личность и открывает двери к стремлениям и мечтам.
OBOZ.UA публикует лучшие поздравления с праздником. Это прекрасная возможность поздравить друзей и знакомых или с ностальгией вспомнить студенческие годы.
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З Днем студента привітання!
Хай збуваються бажання.
Щоби легко було жити,
Від навчання – не тужити.
Щоби всі життєві миті
Були радістю сповиті.
Щоб все було неймовірно,
А щастило щоб безмірно.
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Желаю ярких моментов в жизни, больших побед, достойных достижений, веселых похождений, счастливых встреч и интересных путешествий. Желаю не терять интерес к учебе и каждый свой день делать плодотворным, замечательным и непревзойденным. Также желаю любви, вдохновения и везения. С Днем студента!
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С Днем студента! Желаю каждый день побеждать лень и скуку, а с каждой лекцией становиться на шаг ближе к мечте. Желаю осваивать выбранную профессию в полной мере, иметь в своей жизни много хороших друзей и множество возможностей для насыщенной и счастливой жизни.
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Поздравляю с Днем студента! Пусть этот замечательный период жизни пройдет как можно лучше, чтобы потом можно было вспоминать об этих годах с теплом и трепетом. Пусть студенчество дарит нужные знания, радость и хороших друзей.
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С Днем студента! Пусть этот день преподнесет яркие эмоции. Желаю провести его в кругу единомышленников, творческих, неординарных, креативных и мудрых людей. Желаю личного развития, взлетов и успехов. Пусть вас ждут большие перспективы и новые, широкие горизонты.
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Пусть твоя студенческая жизнь будет такой же яркой, как твои самые смелые мечты. Желаю больше побед, новых впечатлений и классных преподавателей. Бесконечных идей, мотивации и больше времени на себя. Пусть все задачи решаются без стресса, а жизнь дарит максимум приключений и вдохновения!
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Студенческие годы – лучшее время для экспериментов и творческих решений. Лови каждый момент и не останавливайся на достигнутом. Пусть знания приходят легко, а в жизни всегда хватает времени на отдых и приключения.
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З Днем студента тебе я вітаю,
у цей нелегкий для країни час.
Тому максимально щиро бажаю,
щоб всі вороги покинули нас.
Хай знання тобі даються без зусиль,
І не згасає вчитись бажання.
І не діє жодна зі спокус,
коли йдеться про навчання.
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З Днем студента я вітаю!
Щастя й радості бажаю.
Щоб була у всьому вдача
І була легкою здача.
Щоб всі іспити складались
І хвостів не залишалось,
Щоб не знали ви турботи
І дипломні всі роботи
Написали на відмінно.
А роботу неодмінно,
Щоб знайшли собі хорошу
Й заробляли гарні гроші.
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Студенти – це такий народ,
Який не може без пригод,
А їх, до речі, вистачає:
Підступна сесія чекає,
Чи причепився викладач –
Тоді уже хоч сядь та й плач…
А лекції такі всі схожі –
Нудні. Студент сидіть не може,
Та як приходить семінар,
Студенту враз якийсь тягар:
Його не видно із-за парти,
Йому уже і не до жартів,
Та викладач хоч в окулярах,
Присутніх відміча на парах,
Тоді й приходять перездачі
І знов студент ридає-плаче…
Але всі теми поздає – дивись,
Стипендія вже є.
Професія "студент" – це класно,
Хоча, на жаль, короткочасно:
Десять семестрів чи п’ять років –
Оце для нас законні строки,
Тож я спішу нас всіх вітати:
Із нашим днем! Із нашим святом!
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Поздравляю с днем студента! Желаю не сломать зубы о гранит науки, не посадить печень на студенческих вечеринках, не испортить нервную систему на зачетах и экзаменах. А главное – никогда не забывай, что это лучшие годы твоей жизни!
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Поздравляю тебя с днем студента. Желаю, чтобы бессонные ночи и бесконечное зубренье не были тщетными. Пусть весь багаж знаний, который ты приобретешь в течение студенческих лет, станет залогом счастливой и состоятельной жизни!
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Друг! Поздравляю тебя с днем студента! Мы с тобой прекрасно знаем, что такое настоящее студенческое братство, когда один за всех и все за другого! Поэтому предлагаю отметить День студента также клево, безумно и весело. Ведь студенческие годы – самые лучшие. Их нужно прожить так, чтобы потом всю жизнь вспоминать и смеяться.
Ранее OBOZ.UA рассказывал об истории и традициях Международного дня студента.
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