С Днем студента: веселые поздравления для друзей и близких

17 ноября отмечают Международный день студента. Юность – прекрасная пора, а День студента – это то время, когда стоит на мгновение замедлиться, остановиться и осознать, как радостно быть частью большого сообщества. Студенчество – это не только лекции, конспекты и экзамены. Это один из самых насыщенных этапов в жизни, который формирует личность и открывает двери к стремлениям и мечтам.

Видео дня

OBOZ.UA публикует лучшие поздравления с праздником. Это прекрасная возможность поздравить друзей и знакомых или с ностальгией вспомнить студенческие годы.

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З Днем студента привітання!

Хай збуваються бажання.

Щоби легко було жити,

Від навчання – не тужити.

Щоби всі життєві миті

Були радістю сповиті.

Щоб все було неймовірно,

А щастило щоб безмірно.

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Желаю ярких моментов в жизни, больших побед, достойных достижений, веселых похождений, счастливых встреч и интересных путешествий. Желаю не терять интерес к учебе и каждый свой день делать плодотворным, замечательным и непревзойденным. Также желаю любви, вдохновения и везения. С Днем студента!

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С Днем студента! Желаю каждый день побеждать лень и скуку, а с каждой лекцией становиться на шаг ближе к мечте. Желаю осваивать выбранную профессию в полной мере, иметь в своей жизни много хороших друзей и множество возможностей для насыщенной и счастливой жизни.

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Поздравляю с Днем студента! Пусть этот замечательный период жизни пройдет как можно лучше, чтобы потом можно было вспоминать об этих годах с теплом и трепетом. Пусть студенчество дарит нужные знания, радость и хороших друзей.

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С Днем студента! Пусть этот день преподнесет яркие эмоции. Желаю провести его в кругу единомышленников, творческих, неординарных, креативных и мудрых людей. Желаю личного развития, взлетов и успехов. Пусть вас ждут большие перспективы и новые, широкие горизонты.

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Пусть твоя студенческая жизнь будет такой же яркой, как твои самые смелые мечты. Желаю больше побед, новых впечатлений и классных преподавателей. Бесконечных идей, мотивации и больше времени на себя. Пусть все задачи решаются без стресса, а жизнь дарит максимум приключений и вдохновения!

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Студенческие годы – лучшее время для экспериментов и творческих решений. Лови каждый момент и не останавливайся на достигнутом. Пусть знания приходят легко, а в жизни всегда хватает времени на отдых и приключения.

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З Днем студента тебе я вітаю,

у цей нелегкий для країни час.

Тому максимально щиро бажаю,

щоб всі вороги покинули нас.

Хай знання тобі даються без зусиль,

І не згасає вчитись бажання.

І не діє жодна зі спокус,

коли йдеться про навчання.

***

З Днем студента я вітаю!

Щастя й радості бажаю.

Щоб була у всьому вдача

І була легкою здача.

Щоб всі іспити складались

І хвостів не залишалось,

Щоб не знали ви турботи

І дипломні всі роботи

Написали на відмінно.

А роботу неодмінно,

Щоб знайшли собі хорошу

Й заробляли гарні гроші.

***

Студенти – це такий народ,

Який не може без пригод,

А їх, до речі, вистачає:

Підступна сесія чекає,

Чи причепився викладач –

Тоді уже хоч сядь та й плач…

А лекції такі всі схожі –

Нудні. Студент сидіть не може,

Та як приходить семінар,

Студенту враз якийсь тягар:

Його не видно із-за парти,

Йому уже і не до жартів,

Та викладач хоч в окулярах,

Присутніх відміча на парах,

Тоді й приходять перездачі

І знов студент ридає-плаче…

Але всі теми поздає – дивись,

Стипендія вже є.

Професія "студент" – це класно,

Хоча, на жаль, короткочасно:

Десять семестрів чи п’ять років –

Оце для нас законні строки,

Тож я спішу нас всіх вітати:

Із нашим днем! Із нашим святом!

***

Поздравляю с днем студента! Желаю не сломать зубы о гранит науки, не посадить печень на студенческих вечеринках, не испортить нервную систему на зачетах и экзаменах. А главное – никогда не забывай, что это лучшие годы твоей жизни!

***

Поздравляю тебя с днем студента. Желаю, чтобы бессонные ночи и бесконечное зубренье не были тщетными. Пусть весь багаж знаний, который ты приобретешь в течение студенческих лет, станет залогом счастливой и состоятельной жизни!

***

Друг! Поздравляю тебя с днем студента! Мы с тобой прекрасно знаем, что такое настоящее студенческое братство, когда один за всех и все за другого! Поэтому предлагаю отметить День студента также клево, безумно и весело. Ведь студенческие годы – самые лучшие. Их нужно прожить так, чтобы потом всю жизнь вспоминать и смеяться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об истории и традициях Международного дня студента.

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