С Днем Соборности Украины: поздравления, картинки и открытки

В пятницу, 22 января, отмечается День Соборности Украины. В этот день ровно 102 года назад был провозглашен Акт Воссоединения УНР и ЗУНР.

К празднику OBOZREVATEL публикует яркие поздравления в стихах и прозе, картинки, открытки и видео.

Україно, соборна державо,

Сонценосна колиско моя.

Ще не вмерла й не вмре твоя слава,

Завойована в чесних боях.

Твій Богдан й вінценосна Софія

Повернулись до тебе з віків,

Ще не вмерла й не вмре твоя мрія,

Як не вмер солов’їний твій спів.

Україно, Шевченка надіє,

Мій святий, несплюндрований гімн,

Я в мовчанні твоєму німію

Й воскресаю у слові твоїм.

І Дніпро, і Дністер пливуть в море,

Бо єднає їх кревна земля,

Україно, державо соборна,

Сонценосна колиско моя!

***

В день соборності та злуки,

З заходу на схід.

Всі візьмемося за руки

Бо один ми рід.

Нащо нам ворогувати ?

І що нам ділить?

Україна наша мати,

тож давайте жити.

Як ведеться між братами,

Як одна сім‘я,

Щоб не хиріти роками

Тож і ти, і я.

Згоді підемо назустріч

І розтане лід.

Дружно станемо пліч-о-пліч

Проти горя й бід

Будем в злагоді і мирі

Щастя будувать

Бо у ворожнечі вирі,

Тільки руйнувать

Тож візьмемося за руки

Скажем на ввесь світ,

В День Соборності та Злуки

– Ми один нарід!

***

Лунає пісня солов'їна

І вітер віє степовий.

Моя соборна Україна

Знов зустрічає день новий.

Послухай, брате-українцю,

Хоч історично склалось так,

Що територія різниться,

Одна земля у нас, однак.

Ми з вами – це одне єдине,

Ми – це родина: ти і я.

Дві сторони у України,

Та Україна в нас одна.

А ми усі сини і дочки,

Неначе в морі кораблі,

Розкидані по всіх куточках

Всеукраїнської землі.

А наша єдність нездоланна,

Бо в нас тече козацька кров.

За скільки літ нас не здолали,

А отже вистоїмо знов.

Яка ж вдалась сьогодні днина!

Що хочеться співать пісень

Моя соборна Україна

Знов зустрічає новий день.

***

Поздравляю с Днем соборности Украины и желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом.

***

Вітаю з Днем соборності України і бажаю всім нам єдності, великої сили і могутності, міцної дружби і братерської допомоги, взаємоповаги і розуміння, одного чистого і мирного неба.

***

Вітаю Україну з Днем Соборності. Це одне з найважливіших свят нашої країни, що символізує нашу єдність і те, що ніякі кордони не зможуть нас розділити. Давайте ж ніколи, які б негаразди нас ні чекали, не будемо про це забувати.

***

Поздравляем украинцев с Днем соборности, с днем единения украинских земель. Всем бесконечного счастья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизнь в нашей чудесной стране будет для каждого в достатке, радости и спокойствии!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Дня Соборности Украины. Это один из главных для нашей страны праздников, который символизирует единство украинской нации.