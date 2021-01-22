С Днем Соборности Украины: поздравления, картинки и открытки
В пятницу, 22 января, отмечается День Соборности Украины. В этот день ровно 102 года назад был провозглашен Акт Воссоединения УНР и ЗУНР.
К празднику OBOZREVATEL публикует яркие поздравления в стихах и прозе, картинки, открытки и видео.
Україно, соборна державо,
Сонценосна колиско моя.
Ще не вмерла й не вмре твоя слава,
Завойована в чесних боях.
Твій Богдан й вінценосна Софія
Повернулись до тебе з віків,
Ще не вмерла й не вмре твоя мрія,
Як не вмер солов’їний твій спів.
Україно, Шевченка надіє,
Мій святий, несплюндрований гімн,
Я в мовчанні твоєму німію
Й воскресаю у слові твоїм.
І Дніпро, і Дністер пливуть в море,
Бо єднає їх кревна земля,
Україно, державо соборна,
Сонценосна колиско моя!
***
В день соборності та злуки,
З заходу на схід.
Всі візьмемося за руки
Бо один ми рід.
Нащо нам ворогувати ?
І що нам ділить?
Україна наша мати,
тож давайте жити.
Як ведеться між братами,
Як одна сім‘я,
Щоб не хиріти роками
Тож і ти, і я.
Згоді підемо назустріч
І розтане лід.
Дружно станемо пліч-о-пліч
Проти горя й бід
Будем в злагоді і мирі
Щастя будувать
Бо у ворожнечі вирі,
Тільки руйнувать
Тож візьмемося за руки
Скажем на ввесь світ,
В День Соборності та Злуки
– Ми один нарід!
***
Лунає пісня солов'їна
І вітер віє степовий.
Моя соборна Україна
Знов зустрічає день новий.
Послухай, брате-українцю,
Хоч історично склалось так,
Що територія різниться,
Одна земля у нас, однак.
Ми з вами – це одне єдине,
Ми – це родина: ти і я.
Дві сторони у України,
Та Україна в нас одна.
А ми усі сини і дочки,
Неначе в морі кораблі,
Розкидані по всіх куточках
Всеукраїнської землі.
А наша єдність нездоланна,
Бо в нас тече козацька кров.
За скільки літ нас не здолали,
А отже вистоїмо знов.
Яка ж вдалась сьогодні днина!
Що хочеться співать пісень
Моя соборна Україна
Знов зустрічає новий день.
***
Поздравляю с Днем соборности Украины и желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом.
***
Вітаю з Днем соборності України і бажаю всім нам єдності, великої сили і могутності, міцної дружби і братерської допомоги, взаємоповаги і розуміння, одного чистого і мирного неба.
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Вітаю Україну з Днем Соборності. Це одне з найважливіших свят нашої країни, що символізує нашу єдність і те, що ніякі кордони не зможуть нас розділити. Давайте ж ніколи, які б негаразди нас ні чекали, не будемо про це забувати.
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Поздравляем украинцев с Днем соборности, с днем единения украинских земель. Всем бесконечного счастья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизнь в нашей чудесной стране будет для каждого в достатке, радости и спокойствии!Открытки и картинки ко Дню Соборности Украины
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Дня Соборности Украины. Это один из главных для нашей страны праздников, который символизирует единство украинской нации.