С Днем десантно-штурмовых войск: искренние поздравления для украинских защитников

День десантно-штурмовых войск отмечают 21 ноября. В этот день православная церковь чествует архистратига Михаила, которого считают покровителем и защитником десантников. Украинские десантники с первых дней войны стоят на защите страны. Это отдельный род войск в составе ВСУ, в том числе выполняющий боевые задания в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части.

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День десантно-штурмовых войск установлен указом президента от 21 ноября 2017 года. OBOZ.UA публикует лучшие и искренние поздравления для защитников.

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Поздравляю с праздником, защитник! Спасибо за службу, за верность военной присяге, за мужество, храбрость и настойчивость. Пусть над Украиной будет мирное небо, а ваши боевые подвиги останутся в истории и памяти поколений. Желаю выдержки, силы и здоровья.

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Гордимося мужністю і силою,

Бо ви наша міць й тверда опора.

Нехай буде мужність сизокрилою,

Відсіч ворогам і непокора.

Побажаєм стійкості й звитяги,

Мирних днів побільше, без тривог.

Майорять хай переможні стяги

Й береже вас покровитель Бог!

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Поздравляю с Днем десантника! Желаю мужества и уверенности, решительности и неутомимых сил. Желаю всегда оставаться человеком своего слова, великого дела, достойного поступка, никогда не отступать от своей цели. Желаю каждый раз добиваться успеха. Силы вам и выдержки! Берегите себя.

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Поздравляю с праздником! Желаю смелости, мужества, побед и блестящих перспектив. Мирного неба, спокойных ночей, достаточно времени на отдых и сон. Легкой службы и подлинной поддержки от собратьев. Пусть купол парашюта станет твоей защитой от жизненных проблем, здоровье будет крепким и надежным, а жизнь будет состоять только из белых полос!

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Поздравляю с Днем десантно-штурмовых войск ВСУ! Желаю всегда держаться уверенно и на земле и в воздухе, а также иметь надежный десант друзей в жизни. Пусть каждый день позволяет летать высоко, а любая идея диктует условия успеха и победы! Здоровья, неутомимого мужества и сил.

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Поздравляем вас, всех украинских десантников, с профессиональным праздником – Днем десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Дорогие воины, желаем вам крепкого здоровья, успеха в службе, побед и Божьего покровительства, а вашим семьям – мира и благополучия!

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С Днем десантника! Желаю, чтобы любая высота была вам по силам, любое дело достижимо, а любая идея приводила к успеху. Пусть каждый день приносит бравый энтузиазм, силы и боевой дух.

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З Днем десантника вітаю,

Сили, мужності і волі

Вам бажаю я сердечно,

Хай щаслива буде доля.

Буде хай міцним здоров’я,

Мрії ваші всі здійсняться,

Хай жагою перемог

Очі ваші загоряться.

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Поздравляю с Днем десантно-штурмовых войск и желаю, чтобы бордовый берет всегда был в почете, мужество не угасало, сила укреплялась с каждым днем. Спасибо за службу. Пусть оберегают тебя высшие силы.

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Поздравляю с Днем десантно-штурмовых войск, наш мужественный защитник! Никогда не теряй веру в себя и всегда помни, что я тебя безмерно ценю. Ты всегда первый. Ты всегда силен. Ты всегда отважен. Спасибо за твою смелость и большое сердце. С праздником!

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Дорогие десантники, поздравляем вас с вашим праздником! Вы – элита ВСУ и гордость Украины. Вы всегда там, где труднее всего. Пусть ваши собратья будут для вас надежной опорой, а поддержка близких вдохновляет вас. Слава Украине! Слава героям!

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С Днем десантника! Желаю, чтобы твоя сила с каждым днем крепчала, чтобы ты всегда мог обеспечить надежную защиту родным и близким, чтобы храброе сердце непрерывно любило, а свободная душа стремилась к счастью. Желаю никогда в себе не сомневаться, не бояться трудностей и препятствий, идти навстречу своей цели.

Также OBOZ.UA публиковал полный перечень военных праздников, отмечаемых в Украине.

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