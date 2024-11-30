С Днем Андрея: искренние поздравления для именинников

В субботу, 30 ноября, верующие отмечают День Андрея Первозванного. Святой апостол Андрей Первозванный, один из самых близких учеников Иисуса Христа, оставил глубокий след в истории христианства.

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После Вознесения Спасителя Андрей отправился проповедовать Евангелие по всему миру. По преданию, он добрался и до наших земель. Именно апостол Андрей предрек о будущем величии Киева, поставив крест на горах, где впоследствии появился город. Его пророчество стало духовным фундаментом для Древней Руси.

В этот день все имеющие имя Андрей отмечают День ангела. К празднику OBOZ.UA публикует поздравления в стихах и прозе, картинки, открытки, смс.

Смс-поздравления ко Дню Андрея:

С Днем Андрея! Желаю тебе крепкого здоровья и неистощимой энергии. Пусть этот день принесет много радости и позитива.

Поздравляю с именинами! Пусть все твои мечты сбудутся.

Поздравляю с Днем Андрея! Пусть твое имя приносит тебе счастье, здоровье и удачу во всех делах!

С праздником Андрея! Желаю тебе тепла, радостных моментов и вдохновения. Пусть удача будет твоим спутником!

Андрей, сегодня твой день! Пусть он будет полон приятных сюрпризов, искренних улыбок и хорошего настроения!

Поздравляю с праздником Андрея! Желаю море радости, ярких эмоций и исполнения всех заветных желаний!

С Днем Андрея! Пусть каждый твой день будет наполнен светом, любовью и гармонией. Ты заслужил лучше всего!

Стихи на День Андрея

Желаю я тебе Андрей,

Чтоб ты был счастлив очень,

Чтоб никогда ты не грустил,

Ни днём, ни даже ночью.

Чтоб был богат ты и здоров,

Успешным чтобы был!

Для достижения всех целей

Тебе желаю много сил!

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В день Андрея желаю счастья,

Здоровья, мира и тепла.

Пусть жизнь твоя будет ясной,

И радость в сердце всегда цвела.

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Андрей, дружище, поздравляем,

Удача будет пусть во всём,

Благополучия желаем

И жизнь пускай забьет ключом.

Пусть будут счастье и здоровье,

Покой, семья и доброта,

Пусть сердце светится любовью,

Пусть будет дружбы теплота.

С Днем ангела своими словами:

Дорогой Андрей! В твой День ангела желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда охранял тебя от всех невзгод и устремлял на путь успеха и радости. Пусть твое сердце всегда будет наполнено теплом, а жизнь дарит только приятные сюрпризы!

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Уважаемый Андрей! Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твоя жизнь будет наполнена счастьем, гармонией и крепким здоровьем. Пусть этот день принесет тебе море позитива, искренних ухмылок и теплых слов от родных и друзей.

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Андрей, поздравляю! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя, помогает во всех начинаниях и вдохновляет на великие свершения. Желаю, чтобы удача и счастье стали твоими постоянными спутниками!

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С Днем ангела, Андрей! Пусть твое имя доставляет тебе гордость и радость. Желаю тебе мира в душе, любви в сердце и света в каждом дне. Ты достоин лучшего, и пусть все желаемое сбывается!

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Дорогой Андрей! Поздравляю тебя с праздником! Пусть твой жизненный путь будет полон тепла, искренности и безграничного счастья. Пусть ангел всегда охраняет тебя, дарит веру в лучшее и помогает преодолевать все трудности.

Картинки и открытки с Днем Андрея

С Днем Андрея Первозванного

С днем ангела, Андрей

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