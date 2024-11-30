С Днем Андрея: искренние поздравления для именинников
В субботу, 30 ноября, верующие отмечают День Андрея Первозванного. Святой апостол Андрей Первозванный, один из самых близких учеников Иисуса Христа, оставил глубокий след в истории христианства.
После Вознесения Спасителя Андрей отправился проповедовать Евангелие по всему миру. По преданию, он добрался и до наших земель. Именно апостол Андрей предрек о будущем величии Киева, поставив крест на горах, где впоследствии появился город. Его пророчество стало духовным фундаментом для Древней Руси.
В этот день все имеющие имя Андрей отмечают День ангела. К празднику OBOZ.UA публикует поздравления в стихах и прозе, картинки, открытки, смс.
Смс-поздравления ко Дню Андрея:
- С Днем Андрея! Желаю тебе крепкого здоровья и неистощимой энергии. Пусть этот день принесет много радости и позитива.
- Поздравляю с именинами! Пусть все твои мечты сбудутся.
- Поздравляю с Днем Андрея! Пусть твое имя приносит тебе счастье, здоровье и удачу во всех делах!
- С праздником Андрея! Желаю тебе тепла, радостных моментов и вдохновения. Пусть удача будет твоим спутником!
- Андрей, сегодня твой день! Пусть он будет полон приятных сюрпризов, искренних улыбок и хорошего настроения!
- Поздравляю с праздником Андрея! Желаю море радости, ярких эмоций и исполнения всех заветных желаний!
- С Днем Андрея! Пусть каждый твой день будет наполнен светом, любовью и гармонией. Ты заслужил лучше всего!
Стихи на День Андрея
Желаю я тебе Андрей,
Чтоб ты был счастлив очень,
Чтоб никогда ты не грустил,
Ни днём, ни даже ночью.
Чтоб был богат ты и здоров,
Успешным чтобы был!
Для достижения всех целей
Тебе желаю много сил!
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В день Андрея желаю счастья,
Здоровья, мира и тепла.
Пусть жизнь твоя будет ясной,
И радость в сердце всегда цвела.
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Андрей, дружище, поздравляем,
Удача будет пусть во всём,
Благополучия желаем
И жизнь пускай забьет ключом.
Пусть будут счастье и здоровье,
Покой, семья и доброта,
Пусть сердце светится любовью,
Пусть будет дружбы теплота.
С Днем ангела своими словами:
Дорогой Андрей! В твой День ангела желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда охранял тебя от всех невзгод и устремлял на путь успеха и радости. Пусть твое сердце всегда будет наполнено теплом, а жизнь дарит только приятные сюрпризы!
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Уважаемый Андрей! Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твоя жизнь будет наполнена счастьем, гармонией и крепким здоровьем. Пусть этот день принесет тебе море позитива, искренних ухмылок и теплых слов от родных и друзей.
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Андрей, поздравляю! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя, помогает во всех начинаниях и вдохновляет на великие свершения. Желаю, чтобы удача и счастье стали твоими постоянными спутниками!
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С Днем ангела, Андрей! Пусть твое имя доставляет тебе гордость и радость. Желаю тебе мира в душе, любви в сердце и света в каждом дне. Ты достоин лучшего, и пусть все желаемое сбывается!
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Дорогой Андрей! Поздравляю тебя с праздником! Пусть твой жизненный путь будет полон тепла, искренности и безграничного счастья. Пусть ангел всегда охраняет тебя, дарит веру в лучшее и помогает преодолевать все трудности.
Картинки и открытки с Днем Андрея
С Днем Андрея Первозванного
С днем ангела, Андрей
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