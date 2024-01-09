С 2022 года ВСУ получили пособие на 210 млн грн при содействии Favbet Foundation

Вооруженные силы Украины и другие Силы обороны страны с начала полномасштабного вторжения получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation помощь на сумму более 210 млн гривен.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Зокрема, лише у 2023 році за сприяння фонду проєкти президентської фандрайзингової платформи UNITED24 отримали близько 24 млн грн. З них 20 млн грн спрямовано на закупівлю FPV-дронів у межах проектів "Операція "Єдність" та "Операція "Єдність: Новорічний салют"; 4 млн грн – на закупівлю систем датчиків для захисту повітряного простору в рамках оголошеного амбасадором UNITED24 Тімоті Снайдером збору "Безпечне небо".

З початку російського вторгнення Сили оборони країни отримали 260 автомобілів, в основному – пікапів та позашляховиків підвищеної прохідності. В тому числі за сприяння фонду ударні роти БпЛА "Армії дронів" отримали 53 нових позашляховики Peugeot Landtrek.

Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Крім того, Favbet Foundation надав Силам оборони сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

2023 року за сприяння Favbet Foundation організовано забезпечення роти ударних БпЛА "Фаворит", що діє під керівництвом співзасновника та віцепрезидента Української федерації ММА (UFMМА) та віцепрезидента Професійної ліги змішаних бойових мистецтв WWFC Дениса Перча. Рота "Фаворит" отримала матеріально-технічну допомогу на суму 14 млн грн.

"Ми продовжуємо системно підтримувати Збройні сили й інші Сили оборони країни. Допомога ЗСУ – сьогодні безумовний пріоритет для українського бізнесу. Ми напряму співпрацюємо з низкою підрозділів, а також беремо активну участь в проектах президентської фандрайзингової платформи UNITED24 та проєктах Міністерства цифрової трансформації", – зазначив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.