'Рыжая хитрость': пограничники показали лису, которая пробралась в их блиндаж и стала постоянным 'гостем'. Видео

В Государственной пограничной службе показали, как украинские бойцы на фронте уживаются с лесными жителями. В частности, частой гостьей у защитников стала лиса.

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Как видно на кадрах, опубликованных в Telegram ГПСУ, она приходит в блиндаж поживиться. Пограничники рассказали, что впервые "рыжая хитрость" появилась у бойцов весной, еще лисенком. Тогда приходила за консервами.

В службе отметили, что хотя военные и не пытаются приручить зверя, лиса быстро поняла, что с ними и сытно, и безопасно.

Напомним, ранее лису также заметили в Киеве на территории Дарницкого районного суда. Животное прибежало туда, прячась от людей и машин. Перед этим рыжую красавицу несколько дней видели на Харьковском массиве во дворах многоэтажек.

Судебные охранники заблокировали место, куда спряталось животное, и вызвали столичных зоологов.

Как сообщал OBOZ.UA:

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