Если помните, история становления в РФ "кооператива Озеро", то есть диктатуры ФСБ-путинщины, начиналась с угроз, страха и терактов. РФ тогда массово взрывали, минировали и захватывали. Тогда ФСБ тщательно отрабатывало на мозгах и нервах граждан РФ информационную картинку, оправдывающую войну с Чечней, поэтому "чеченские боевики" звучали с экранов российского телевидения намного чаще, чем "голодающие негры США".

Красиво подавалась картинка "русских убивают", правда, тогда еще не было такого занятного и объединяющего русских клише, как "фашист". Остановились на объединяющей "братской" картинке "кавказцы против русских". В ход шли все "скрепы" "братской" любви: горные обезьяны, обрезанные макаки"… Русские люди не стеснялись в выражениях, и эпитетах, выражая свою "братскую любовь" к народам Кавказа и южных федераций России.

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Сейчас русским было бы проще. Назвали бы всех смутьянов "чеченские фашисты" и все были бы довольны. Но тогда русским людям достаточно было таргетированной дозы "братской любви", поэтому красиво на ней и сыграли. Ничто так не объединяет русских, как ненависть к другим "братским народам", особенно выходцам из южных регионов, так сказать к лицам кавказской национальности.

На "чеченских боевиков" "вешали" все спецоперации ФСБ по удерживанию россиян в страхе и покорности. И Путина тогда выбирали и боготворили не за его ум (никто не знал, умный он или нет), не за его любовь к своей стране или экономический гений, нет. Путин стал любимцем россиян именно из-за обещаний "мочить в сортире", убивать кавзказцев, убивать иноверцев, убивать всех врагов России, убивать…

Как вы понимаете под "чеченскими боевиками" подавались люди, воюющие за независимость Чеченской Республики Ичкерия. Поэтому любой пьяный дебош, взрыв бытового газа от россиян — любителей воровать, подавался в СМИ, как "чеченцы убивают русских".

Самое зрелищное и режиссированное кровавое "шоу" на мой взгляд — террористический акт на Дубровке (Норд-Ост) — захват заложников на Дубровке в Москве, начавшийся 23 октября и продолжавшийся до 26 октября 2002 года, в ходе которого группа из 40 вооруженных чеченских боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала в течение трех дней заложников из числа работников, зрителей. Что самое интересное Бараева до этого теракта ФСБ трижды "убивало" и "хоронило".

Еще интереснее то, что начальник УВД Чечни полковник Саид Пешхоев был удивлен, что Бараев, мелкий, ничем не примечательный бандит, который едва окончил десять классов, вдруг стал великим "полевым командиром", если до этого не участвовал ни в одном из освободительных движений Ичкерии, а просто сколотил банду из четырех-пяти человек для разбоя, в основном против жителей. Как Мовсар оказался во главе профессионально подготовленной банды в Москве, до сих пор непонятно тем, кто изучал освободительное движения Дудаева. А вот то, что он трижды "умирая" при точечных ударах российских силовиков, ну, то есть выживал один, из сотни погибших реальных ичкерийских повстанцев, дает основание думать, что он завербованная ФСБ подставная фигура, которого убрали свои же, силовики, чтобы он не распустил язык, как это делал после каждой "зачистки", "воскресая из мертвых" и раздавая интервью.

Большой резонанс тогда вызвали кадры с телом Бараева, на которых рядом с его рукой на полу оказалась полупустая бутылка "Hennessy", что воспринималось многими как преднамеренная инсинуация , так же как и сообщения в СМИ насчет требования выкупа.

Эта постановочная сцена тогда всколыхнула мир. Военные эксперты и социологи и психологи стали выражать сомнения на счет участия в "захвате" заложников на Дубровке "чеченских боевиков", больше склоняясь к тому, что тела "боевиков" были туда подброшены для сокрытия следов преступления ФСБ.

В дальнейшем участники штурма объясняли эту постановочную сцену некоей внутренней традицией группы "опускать террористов", то есть открыто признали факты инсценировки фото с места трагедии. Тогда вместе с Бараевым были убиты 40 "боевиков". То есть в живых не осталось никого, кто мог бы рассказать, что там делали "чеченские боевики" и что хотели. Выскользнули тогда из сознания граждан, не умеющих строить логический ряд и факты, что многие из заложников и "боевиков" находились в бессознательном состоянии из-за применения ядовитой газовой смеси, но их все равно пристрелили, а заложников оставили без антидота, который не привезли вместе с ядовитым газом. То есть в действиях силовиков не был вписан сценарий по спасению заложников, антидот просто не взяли. Наказания за это никто из силовиков не понес.

Наказания никто из российских силовиков не понес ни после трагедии Беслама, ни после любого другого "теракта", где огромное количество жертв было связанно именно с непрофессионализмом силовиков или же их работы, направленной на увеличение и массовость пострадавших.

РФ в гетто загоняли страхом. А вот те, кто бежал из гетто, сразу получали "черную метку" от РФ в качестве красивых информационных клише "чеченские террористы", "украинские, грузинские, эстонские…. фашисты".

Сейчас РФ находится в информационном ступоре. Величайший лидер нации, ВВПук, которого по информации раша-СМИ боится весь мир, опозорился на весь мир. Шантажируя НАТО, ООН, ЕС, Европу газом, терроризируя Украину, угрожая масштабной войной, угрожая, запугивая, ставя условия, получил пинок под зад и полный пшик.

РФ смешна, Путин смешон, и ситуация с "мы нападем, разрушим, вы должны-обязаны" получилась, как в той поговорке: пугать ежа голым задом. Голый зад РФ виден всем, от вонючих армейских портянок до копающихся в мусорках великоскрепных россиян. Еще чуть-чуть и россияне будут штурмовать украинские границы не с оружием, а на коленях, прося хлеба.

На 2014-2016-й года те россияне, которые приезжали в оккупированное РФ ОРДЛО (военные, обслуга, их семьи, просто туристы) указывали на дивные факты, что в ОРДЛО, которое по их мнению, "было оккупировано укро-хунтой и гнило в нищей Украине" выглядело привлекательнее, чем большинство городов свободной РФ.

На 2014-2016-й года россиянам было комфортнее жить в ОРДЛО (ведь там еще жили на запасах, оставшихся от Украины), чем в "процветающей" РФ.

"Я сейчас нахожусь в угнетенном укропами Луганске, а такое впечатление, что все эти годы укрохунта бомбила не Луганск, а мой Мурманск" — говорит один из ихтамнетов.

Голый русский зад, выглядит сейчас еще смешнее и забавнее, ведь стариковская попка с геморроем, это зрелище, скажем так, вызывающее больше сострадания, чем страха.

За годы процветания России, россияне так и не избавились от смешного прозвища "лаптеногий", поскольку "величавый русский сапог", которым русские собираются задавить НАТО и Европу, оказался кирзовым, прогнившим, лопнувшим и подтертым. Внутри у него та же, что и 100 лет назад провонявшаяся портянка, а не термобелье.

Для демонстрации "величия" пропагандисты РФ, а так же "республик" все время берут фото семей из США, Швейцарии, солдат НАТО. Так как пугать мир голым задом или экипировкой русских военных, это реально вызвать приступ икоты и истерии у мира, потому что, да, смешно!

Россиянам Путин под елочку обещал опять стандарты: расцвет экономики, подъем удоев, страх НАТО, победу над Украиной и другими "фошиздами", ну и стандартное собирание СССР из говна, палок, мохера и рухнувших надежд.

Россияне же хотят больше, чем обещает Путин: тепла, льгот, дорог, угля, газа, еды, справедливости. Еды хочет треть россиян. Именно столько там людей не имеет возможности для удовлетворения дневных потребностей в еде.

Как бы красиво не трещали путинские пропагандисты, а россияне начали понимать и про свой голый зад, под который уже не то что задувает, а отчетливо чувствуется сапог НАТО, и что самое интересное Украины.

РФ проиграла все переговоры с США, Европой, ООН, и НАТО.

"Русские, идите домой, здесь водки нет" — звучит из всех мировых окон. В том числе и из казахского, на которое опять же, у Путина были планы.

Поэтому по РФ опять теракты, борьба с терроризмом, учения. Русских опять вгоняют в страх. Вот на днях трусило Самару.

13 января 2022 года, посредине учебного процесса школьников вывели на улицы. Без одежды. Без теплых одеял МЧС. Без автобусов, которыми бы грели и отвозили детей из опасного места. Детей просто выгнали на улицу. С паникой. Давкой. Без одежды.

"Сколько детей после этой эвакуации заболеет, а потом скажут — после Нового года наблюдается сильная вспышка омикрона, которая вызвала массовое заболевание среди детей, их надо срочно колоть и не только от 12 лет и старше, но и малышей" — возмущаются родители.

Первые сообщения о минировании школ Самары начали поступать примерно в 11:30 13 января, как говорят власти "по телефону", даже не уточняя куда звонили "минеры".

Детей тут же вывели на улицы и… и все. Потом отпустили домой. Многие дети, не имея возможности взять одежду со школы, добирались домой раздетыми.

Малюсенький плюс (это для РФ редкость, но, думаю, что об этом стоит написать, так как на России это исключение из нормы поведения) — раздетых детей, бегущих по улицам, одевали прохожие, узнав, что случилось, организовывали детям такси, доставляли домой.

Сколько детей получило обморожения, история умалчивает.

Ах, да, главное, "минеров" не нашли, как и мест откуда поступали звонки.

Не удивлюсь, если как в "чеченском следе" в 2000-е, сегодня объявят об "украинском следе", ведь как-то нужно оправдывать агрессию против Украины.