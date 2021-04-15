Рождаемость в Украине за пять лет упала на 29%: аналитик показал графики

В Украине с каждым годом стабильно падает рождаемость. За последние пять она снизилась почти на 29%. Наибольшее падение в 2020-м было в Донецкой и Луганской областях, а рост наблюдался только на Волыни и Закарпатье.

На это обратил внимание аналитик Евгений Истребин. На своей странице в Facebook он показал цифры и графики (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Никто не публиковал данную статистику в удобной форме, и я решил сам разобраться, что же происходит. Оказалось, что все еще даже хуже, чем предполагал", – написал аналитик.

Общая рождаемость в Украине за последние 6 лет:

2015 год – 411 783;

2016 год – 397 039 (-3,58%);

2017 год – 363 987 (-8,32%);

2018 год – 335 874 (-7,72%);

2019 год – 308 817 (-8,06%);

2020 год – 293 457 (-4,91%).

Рождаемость в Украине Facebook Evgeny Istrebin

Специалист добавил, что Государственная служба статистики дала последние данные по рождаемости в Украине за январь 2021 года. Он же сравнил их с этим месяцем в предыдущих годах и оказалось, что между 2021-м и 2015-м падение составило 37,3%:

2015 год – 34 981;

2016 год – 31 568 (-9,76%);

2017 год – 30 514 (-3,34%);

2018 год – 30 206 (-1,01%);

2019 год – 27 801 (-7,96%);

2020 год – 27 928 (0,46%);

2021 год – 21 931 (-21,47%.

Рождаемость в Украине Facebook Evgeny Istrebin

При этом Истребин отметил, что влияние пандемии коронавируса на эти цифры пока что имеет ограниченный эффект. Например, в декабре 2020 года рождаемость в Украине была выше, чем в декабре 2018-2019 годов.

Рождаемость в Украине Facebook Evgeny Istrebin

"А вот дальше, вероятно, прибавится еще и эффект отложенной беременности у женщин фертильного возраста. Почему так произошло? На это много причин. Постарались все президенты, которые были у нас за это время. Программой повышения рождаемости толком никто не занимался. Все старались только какие-то схемы внедрить с этими "пакунками малюка", – предположил аналитик.

Рождаемость в Украине Facebook Evgeny Istrebin

Он добавил, что наибольшее падение в 2020-2021 было в Донецкой и Луганской областях.

Донецкая область:

2015 год – 16 899;

2016 год – 19 321 (14,3%);

2017 год – 17 691 (-8,4%);

2018 год – 15 894 (-10,2%);

2019 год – 14 674 (-7,7%);

2020 год – 11 036 (-24,8%);

Рождаемость в Украине Facebook Evgeny Istrebin

Луганская область:

2015 год – 5340;

2016 год – 6485 (21,4%);

2017 год – 5973 (-7,9%);

2018 год – 5652 (-5,4%);

2019 год – 5031 (-11,0%);

2020 год – 4013 (-20,2%).

Рождаемость в Украине Facebook Evgeny Istrebin

В 2020 рост был только в двух областях – Волынской и Закарпатской:

Закарпатская область:

2015 год – 16 788;

2016 год – 16 000 (-4,7%);

2017 год – 14 552 (-9,1%);

2018 год – 13 883 (-4,6%);

2019 год – 13 016 (-6,2%);

2020 год – 13 503 (3,7%).

Рождаемость в Украине Facebook Evgeny Istrebin

Волынская область:

2015 год – 13 378;

2016 год – 13 033 (-2,6%);

2017 год – 11 914 (-8,6%);

2018 год – 11 270 (-5,4%);

2019 год – 10 420 (-7,5%);

2020 год – 10 448 (0,3%).

Данные по рождаемости в Киеве:

2015 год – 35 558;

2016 год – 36 570 (2,8%);

2017 год – 35 359 (-3,3%);

2018 год – 34 586 (-2,2%);

2019 год – 32 503 (-6,0%);

2020 год – 30 670 (-5,6%).

Рождаемость в Украине Facebook Evgeny Istrebin

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 апреля 2021 года в рамках программы медицинских гарантий увеличили тариф за роды – с 8 до 10 тысяч гривен. В Национальной службе здоровья заявили, что реформа медицины имела целью сократить неофициальные платежи в больницах и сделать роды бесплатными, однако случаев, когда родители платят врачам "в карман", все равно достаточно.