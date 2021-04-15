Народжуваність в Україні за п’ять років впала на 29%: аналітик показав графіки

В Україні з кожним роком стабільно падає народжуваність. За останні п'ять вона знизилася майже на 29%. Найбільше падіння у 2020-му було в Донецькій і Луганській областях, а зростання спостерігалося тільки на Волині та Закарпатті.

На це звернув увагу аналітик Євген Істребін. На своїй сторінці у Facebook він показав цифри та графіки (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ніхто не оприлюднював цю статистику в зручній формі, і я вирішив сам розібратися, що ж відбувається. Виявилося, що все ще навіть гірше, ніж припускав", – написав аналітик.

Загальна народжуваність в Україні за останні 6 років:

2015 рік – 411 783;

2016 рік – 397 039 (-3,58%);

2017 рік – 363 987 (-8,32%);

2018 рік – 335 874 (-7,72%);

2019 рік – 308 817 (-8,06%);

2020 рік – 293 457 (-4,91%).

Народжуваність в Україні Facebook Evgeny Istrebin

Фахівець додав, що Державна служба статистики дала останні дані щодо народжуваності в Україні за січень 2021 року. Він же порівняв їх із цим місяцем у попередніх роках і виявилося, що між 2021-м і 2015-м падіння становило 37,3%:

2015 рік – 34 981;

2016 рік – 31 568 (-9,76%);

2017 рік – 30 514 (-3,34%);

2018 рік – 30 206 (-1,01%);

2019 рік – 27 801 (-7,96%);

2020 рік – 27 928 (0,46%);

2021 рік – 21 931 (-21,47%.

Народжуваність в Україні Facebook Evgeny Istrebin

Водночас Істребін зазначив, що вплив пандемії коронавірусу на ці цифри поки що має обмежений ефект. Наприклад, у грудні 2020 року народжуваність в Україні була вищою, ніж у грудні 2018-2019 років.

Народжуваність в Україні Facebook Evgeny Istrebin

"А ось далі, ймовірно, додасться ще й ефект відкладеної вагітності у жінок фертильного віку. Чому так трапилося? На це багато причин. Постаралися всі президенти, які були у нас за цей час. Програмою підвищення народжуваності толком ніхто не займався. Всі старалися тільки якісь схеми впровадити з цими "пакунками малюка", – припустив аналітик.

Народжуваність в Україні Facebook Evgeny Istrebin

Він додав, що найбільше падіння в 2020-2021 було в Донецькій і Луганській областях.

Донецька область:

2015 рік – 16 899;

2016 рік – 19 321 (14,3%);

2017 рік – 17 691 (-8,4%);

2018 рік – 15 894 (-10,2%);

2019 рік – 14 674 (-7,7%);

2020 рік – 11 036 (-24,8%);

Народжуваність в Україні Facebook Evgeny Istrebin

Луганська область:

2015 рік – 5340;

2016 рік – 6485 (21,4%);

2017 рік – 5973 (-7,9%);

2018 рік – 5652 (-5,4%);

2019 рік – 5031 (-11,0%);

2020 рік – 4013 (-20,2%).

Народжуваність в Україні Facebook Evgeny Istrebin

У 2020 зростання було тільки в двох областях – Волинській та Закарпатській:

Закарпатська область:

2015 рік – 16 788;

2016 рік – 16 000 (-4,7%);

2017 рік – 14 552 (-9,1%);

2018 рік – 13 883 (-4,6%);

2019 рік – 13 016 (-6,2%);

2020 рік – 13 503 (3,7%).

Народжуваність в Україні Facebook Evgeny Istrebin

Волинська область:

2015 рік – 13 378;

2016 рік – 13 033 (-2,6%);

2017 рік – 11 914 (-8,6%);

2018 рік – 11 270 (-5,4%);

2019 рік – 10 420 (-7,5%);

2020 рік – 10 448 (0,3%).

Дані щодо народжуваності в Києві:

2015 рік – 35 558;

2016 рік – 36 570 (2,8%);

2017 рік – 35 359 (-3,3%);

2018 рік – 34 586 (-2,2%);

2019 рік – 32 503 (-6,0%);

2020 рік – 30 670 (-5,6%).

Народжуваність в Україні Facebook Evgeny Istrebin

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