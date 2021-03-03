Всем привет. Я в Дубае. Тут много русских. Практически все. Ну не знаю точно, откуда они. Правильнее говорить - русскоязычные. И вот я как все сразу в молл, в кассу. Пытаюсь расплатиться, но тут к моему продавцу, которая похоже китайского происхождения, подскакивает русскоязычная дама с внешностью несколько облагороженной Энджи, но с теми же жлобскими интонациями, и она прямо в лицо этому китайскому кассиру, совершенно не парясь по тому поводу, что у него сейчас расчет с клиентом, тычет какой-то пластиковый обруч и спрашивает (по-русски!!):

- Скажите, сколько это стоит в евро?!

Я прямо офигела. Замерла. Продавец несколько растерялась и залопотала по-английски: - Простите, я не понимаю!

- Сколько это будет в евро!! - усилила громкость звука туристка, глядя на продавца как на умалишенную.

- Вы наверное спрашиваете цену?- догадалась продавец и сообщила опять же по-английски: - 59!

- Что она говорит? Ничего не понимаю, - с тяжёлым недоумением вздохнула дама.

- Она говорит 59! - я наконец не выдержала и вклинилась в этот безумный диалог.

- Чего 59? Евро?!! - потрясенно воскликнула дама, крутя в руках дешевую пластиковую фигню.

- Дирхам!! - объяснила я ей.

- А я ж ее спрашивала про евро, - обиделась дама.

Я, уже махнув на нее рукой, автоматически перевела продавцу:

- Она просит вас назвать эту сумму в евро. Продавец беспрекословно полезла в компьютер, посмотрела курс, и написала на калькуляторе "14".

Дама удовлетворенно зафиксировала в своем мозгу эту цифру и наконец отвалила.

К чему это я? К тому что сегодня прочитала в фейсбуке пост одесского автора о ровно зеркальной ситуации. Автор зашла в одесский магазин одежды и поздоровалась по-украински. Продавец агрессивно потребовал у нее говорить по-русски. Обращаю ваше внимание, что дело происходит в Украине, где как известно государственным языком является украинский. Автор конечно подняла скандал, потребовала заведующего, заведующая извинялась и предлагала скидки. Автор остался в магазине выбирать джинсы, свободно, уже безо всякого сопротивления со стороны персонала, щебеча по-украински, о чем и сообщил в социальной сети. На все мои буквально маниакальные попытки добиться от автора названия магазина, где случилось это абсолютно с моей точки зрения чрезвычайное происшествие, у которого может быть только один исход - увольнение такого сотрудника - автор отвечал решительным отказом. Он был уверен, что провинившемуся было достаточно того языкового душа, который он на него обрушил.

И вот я сравниваю. Дубай. Где продавцы уже бог знает как вам идут навстречу. Они уже и на английском с вами говорят, в надежде что вы владеете не только родным, но и вот этим языком межнационального общения. А вы с ними не то что по-английски или прости господи по-арабски. Вы нагло шпарите тем, который привезли оттуда откуда приехали, еще и требуете от них ответа. Наверное на таком же. На русском. Иначе вы будете орать, что ничего не поняли.

И Одесса. В которой живет продавец, у которого наш автор - он же наверное не первый клиент, заговоривший с ним по-украински. И он же наверное нашему автору не первому ответил, что пошел вон со своим украинским, говорите со мной по-русски. И он после таких ситуаций, которых не могло же не быть за все эти годы, продолжал работать на своём месте, живым и здоровым, и даже после истории с нашим автором, который отказывается рассказывать, что же это за человек, потому что "не хочет быть стукачом", и "не хочет его увольнять", и вообще "верит что он все понял", он продолжает работать. И обслуживать людей. И любой гражданин Украины, который попадет в этот магазин, а Одесса курортный город, и людей со всей Украины сюда приезжает много, он должен быть готов к тому, что этот продавец пошлет его с его государственным языком подальше, потому что ему комфортнее, когда с ним говорят строго по-русски.

Охрененная история. Я автору опять же честно написала. Я никогда не сталкивалась ни с чем подобным ни в Одессе, ни где либо. Трудно даже аналог подобрать. В любую безымянную историю можно поверить. В эту нельзя, пока она безымянная. В Дубае такому перцу определенно отрубили бы палец. Но только если он существует со своим пальцем.

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