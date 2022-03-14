Россияне уже уничтожили 7 больниц и убили 6 медиков в Украине, – Ляшко

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения полностью уничтожила семь больниц в Украине. Также они убили шестерых медиков и 12 тяжело ранили.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он добавил, что еще повреждены 104 больницы.

"Оккупанты уничтожили на территории Украины уже 7 больниц, не подлежащих восстановлению. В этих городах мы будем строить новые больницы. 104 учреждения здравоохранения повреждены, но их можно еще восстановить, некоторые мы уже восстановили оперативно после обстрелов", – рассказал глава ведомства.

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Ляшко добавил, что также были обстреляны 34 автомобиля скорой помощи.

Кроме того, министр отметил, что медицинская система уже перестроилась под условия военного времени.

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