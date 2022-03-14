Россияне убивают себя сами: на Сумщине оккупанты устроили очередной бой между своими, – глава ОВА

В Сумской области российские оккупанты устроили бой среди своих. Вражеские подразделения якобы не поделили между собой "шашлычную".

Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий на своем канале в Telegram. По его словам, многие "воины" путинской армии хотят сдаваться в плен.

Между оккупантами нет связи и понимания, отметил Живицкий.

"Позавчера ночью вражеские подразделения не поделили между собой "шашлычную" под Старым селом и еще раз устроили бой сами с собой. Россияне убивают друг друга. Красота!" – сообщил чиновник.

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Живицкий также рассказал, что утром 13 марта оккупанты пытались прорваться в Сумы, обстреливали из САУ один из блокпостов. Однако украинские военные дали им отпор. Кроме того, оккупанты в Сумском районе разбомбили мирное фермерское хозяйство, а в селе Бытица без крыш и окон осталось около 20 частных домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе украинские защитники взяли в плен двух российских оккупантов – отца и сына, приехавших на войну против Украины из Подмосковья. Россияне рассказали, что их отправили сюда для того, чтобы они сражались с "фашистами".

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