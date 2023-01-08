Россияне превратили оккупированные территории в тюрьму, вырваться удается единицам, – мэр Мелитополя

Военные страны-агрессора РФ превратили оккупированные ими территории Украины в тюрьму. А отдельные населенные пункты выполняют роль тюремных камер – настолько тяжело украинцам из них выбраться на подконтрольную Украине территорию.

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Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Мелитополя Иван Федоров. Он напомнил, что около месяца назад захватчики закрыли выезд из оккупированных частей Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей в сторону Запорожья.

"Выехать из оккупации – как выиграть в лотерее. За месяц из 4-х областей, где в мирное время проживало более 9 миллионов человек, в Запорожье вырвалось всего 4 человека", – пишет Федоров.

Кроме того, в отдельных населенных пунктах Запорожской области россияне ввели круглосуточные комендантские дни. Из-за этого люди по несколько дней не могут выйти из дома и купить самое необходимое – продукты и лекарства.

Ограничивают оккупанты и передвижение между временно захваченными ими городами и селами. Для этого жителей заставляют оформлять специальные пропуска. Благодаря им враг собирает персональные данные украинцев и следит за каждым их шагом.

"Приоритетом является освобождение не только территорий Украины, но и сотен тысяч украинцев, ставших узниками страны-террориста России. Верим: поддержка международного сообщества по организации постоянно действующего гуманитарного коридора поможет освободить наших жителей из рашистской тюрьмы", – подчеркнул Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в больницах на оккупированной части Луганской области все чаще отказывают больным в тяжелом состоянии. Скорая помощь выезжает только на вызовы российских военных.

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