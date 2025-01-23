'Россияне обсуждают татуировки вместо пыток': освобожденный из плена 'азовец' рассказал об участии в заседании Совбеза ООН

Военнослужащий 12-й бригады специального назначения "Азов" Валерий Горишний, освобожденный из российского плена в сентябре 2024 года, принял участие в заседании Совета Безопасности ООН. По словам военного, представители РФ пытались избегать темы пыток пленных украинских воинов, а вместо этого обсуждали его татуировки, ища в них проявления "нацизма".

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Об этом защитник Мариуполя сказал в комментарии "Укринформу". Он вместе с другими бывшими военнопленными выступил перед членами Совбеза ООН.

"Эти паскуды (представители России – Ред.) хотели на заседании Совета Безопасности ООН обсуждать картинки на моем теле, чтобы избежать разговора о пытках", – сказал Горишний.

"Могу сказать только с улыбкой на устах, что будучи тинейжером, я в одном из тату-салонов просто сделал себе череп на плече. Надо иметь большую фантазию, что увидеть там прославление нацизма... О чем они вообще говорят – лица, совершившие геноцид на нашей земле!" – добавил защитник.

На Совбезе ООН он заявил, что россияне – настоящие палачи, а сотни военнопленных из Мариуполя подвергаются клевете и фейковым обвинениям.

При этом, по словам Горишнего, даже российские "суды" не нашли по отношению к нему никакого доказательства военных преступлений. "Я воевал достойно, согласно уставу Вооруженных сил Украины", – подчеркнул он.

Другой бывший военнопленный, правозащитник Максим Буткевич, также принимавший участие в заседании Совбеза, отметил, что ожидал "более утонченной работы" от российской делегации.

"Они попытались выстроить цепочку между татуировками, нацизмом, историей Второй мировой войны, чтобы пнуть британцев (организатором мероприятия выступала Великобритания – Ред.), но получилось так, что пнули сами себя", – сказал Бутчкевич.

Он рассказал, что представитель РФ заявил, что у одного из спикеров якобы есть татуировка "Мертвой головы СС" и даже распечатал фото, однако на них было хорошо видно, что это совсем не та "голова".

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении одному из российских палачей, который безжалостно издевался над украинскими военнопленными. Речь идет об Алексее Хавецком, заместителе начальника "исправительной колонии №7", расположенной во Владимирской области России.

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