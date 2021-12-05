Доброе воскресное утро, россияне. Отдельный привет моим коллегам-священникам. От меня, от моих побратимов, фронтовых капелланов и от пастора Евгения, вчера похоронившего убитого вами (да да.. именно вами, россиянами) 22-х летнего сына.

Все вы, жители россии, делитесь на три категории.

На тех кто внятно осуждает путинскую интервенцию в Украину и хоть что-нибудь делает что бы ЭТО было остановлено. Мой вам респект и отцовское Спасибо за мужество и за ваш вклад в противостояние кремлёвскому Мордору.

На тех кто делает вид что он "вне политики", не понимает что здесь происходит, "не в теме" и ему, мол, сложно дать оценку событиям на Востоке Украины и в Крыму. Такие пытаются просто отмалчиваться и жить "своей" жизнью в параллельной кровопролитию реальности. Стыд вам и позор. Вы соучастники преступлений и кровь наших сыновей на ваших руках и в ваших чашах для Причастия. Вам врут священники. Кровь Христа - только тем кто кается. А на тех кто молчит и морозится, часто с "духовным", "аполитичным" видом - кровь каждого убитого украинца.

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И последняя, третья категория. Тех кто откровенно подпевает путинским демонам и обличает нас, защитников Украины, в том что мы смеем обороняться от ваших братских объятий. При этом вы ещё и учите нас гундяевско-ряховской "духовности", рассказывая байки про то что мы "один" народ и это, как вам кажется, даёт россиянам право насиловать всё по периметру. Вам, третьей категории, мне вообще нечего сказать. Вы, незаметно для себя, перешли черту от титула "Человек" куда-то вниз по лестнице Ламарка. Разговор с членисто-душими, рако-мозгообразными, этическо-беспозвоночными, просто не уместен. Только глубокое покаяние может вернуть вас в человеческое состояние, пробудить души, освятить мозги… Молюсь об этом.. Но здесь уже нужно Чудо, на уровне воскрешения Лазаря из мёртвых, а это не в моей компетенции.

Мой низкий поклон родителям каждого украинского Солдата. Мои капеланские объятия семье пастора Евгения и Ани Геровкиных. Ваш Сын - Герой. Я лично, все мои дети, моя Свобода - теперь в долгу и перед ним. Будет День Встречи!

Позор российским оккупантам. Кремле-Карфаген будет разрушен!

P.S. 34 - российских обстрела за прошедшую неделю. Пять человек ранено. Валерий Геровкин (22-х летний сынишка моего друга, пастора) - геройски погиб. Будучи уже раненым, парень пытался, в последнем рывке, прикрыть друга.