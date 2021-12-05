Россияне, кровь наших сыновей на ваших руках

Геннадий Мохненко
Общество / Мнения
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Россияне, кровь наших сыновей на ваших руках

Доброе воскресное утро, россияне. Отдельный привет моим коллегам-священникам. От меня, от моих побратимов, фронтовых капелланов и от пастора Евгения, вчера похоронившего убитого вами (да да.. именно вами, россиянами) 22-х летнего сына.

Все вы, жители россии, делитесь на три категории.

На тех кто внятно осуждает путинскую интервенцию в Украину и хоть что-нибудь делает что бы ЭТО было остановлено. Мой вам респект и отцовское Спасибо за мужество и за ваш вклад в противостояние кремлёвскому Мордору.

На тех кто делает вид что он "вне политики", не понимает что здесь происходит, "не в теме" и ему, мол, сложно дать оценку событиям на Востоке Украины и в Крыму. Такие пытаются просто отмалчиваться и жить "своей" жизнью в параллельной кровопролитию реальности. Стыд вам и позор. Вы соучастники преступлений и кровь наших сыновей на ваших руках и в ваших чашах для Причастия. Вам врут священники. Кровь Христа - только тем кто кается. А на тех кто молчит и морозится, часто с "духовным", "аполитичным" видом - кровь каждого убитого украинца.

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И последняя, третья категория. Тех кто откровенно подпевает путинским демонам и обличает нас, защитников Украины, в том что мы смеем обороняться от ваших братских объятий. При этом вы ещё и учите нас гундяевско-ряховской "духовности", рассказывая байки про то что мы "один" народ и это, как вам кажется, даёт россиянам право насиловать всё по периметру. Вам, третьей категории, мне вообще нечего сказать. Вы, незаметно для себя, перешли черту от титула "Человек" куда-то вниз по лестнице Ламарка. Разговор с членисто-душими, рако-мозгообразными, этическо-беспозвоночными, просто не уместен. Только глубокое покаяние может вернуть вас в человеческое состояние, пробудить души, освятить мозги… Молюсь об этом.. Но здесь уже нужно Чудо, на уровне воскрешения Лазаря из мёртвых, а это не в моей компетенции.

Мой низкий поклон родителям каждого украинского Солдата. Мои капеланские объятия семье пастора Евгения и Ани Геровкиных. Ваш Сын - Герой. Я лично, все мои дети, моя Свобода - теперь в долгу и перед ним. Будет День Встречи!

Россияне, кровь наших сыновей на ваших руках
Россияне, кровь наших сыновей на ваших руках
Россияне, кровь наших сыновей на ваших руках
Россияне, кровь наших сыновей на ваших руках
Россияне, кровь наших сыновей на ваших руках
Россияне, кровь наших сыновей на ваших руках

Позор российским оккупантам. Кремле-Карфаген будет разрушен!

P.S. 34 - российских обстрела за прошедшую неделю. Пять человек ранено. Валерий Геровкин (22-х летний сынишка моего друга, пастора) - геройски погиб. Будучи уже раненым, парень пытался, в последнем рывке, прикрыть друга.

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