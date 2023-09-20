В самому центрі Риги, на жвавущій нічній Аудейю, під самим вікном мого готелю валяються п'яні росіяни. Точніше, валяється один, а другий пробує його підняти, голосно комунікуючи йому своє невдоволення:

- Ти долбо...б ілі чьто?

Потім кидає непідйомного колеґу і, розчепіривши руки, кидається до гурту перехожої молоді:

- Ікск'юз мі! Ду ю хев е сіґарет?

Стримана латвійська молодь заперечно хитає головами й прискорює ходу.

- Ікск'юз мі! - знов лунає, вже до інших. І нарешті, по паузі, на всю вулицю, розпачливим ревом:

- Народ! Дайтє же кто-нібудь сіґарєту!..

Давно я не бачила росіян у природних умовах. Не припускала, що в Латвії вони аж настільки почуваються "у себе вдома" (таксист в аеропорту, як про найзвичайнісіньку річ, попросив у моєї видавчині говорити по-російськи, бо він, мовляв, по-латиськи не дуже, і так щокрок - це латиші раз у раз переходять на мову "дискримінованої меншини", а не росіяни на їхню). Починаю краще розуміти, чого з усіх балтійських країн саме в Латвії зараз ринулись найбільше нас перекладати (тільки в мене тут аж три книжки виходить за один рік, у трьох різних видавництвах): схоже, щойно після 24.02.22 латиші вперше по-справжньому злякались.