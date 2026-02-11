Россияне используют семьи пленных для регистрации Starlink: появились данные о циничной тактике врага

Российские террористы прибегли к очередной циничной манипуляции. После того как Украина заблокировала нелегальные Starlink в армии РФ, оккупанты начали шантажировать семьи украинских военнопленных, требуя регистрировать терминалы на себя.

Об этом говорится в заявлении Координационного штаба по вопросам обращения с пленными (КШППВ). В Штабе официально предупредили, что сотрудничество с врагом является чрезвычайно опасным.

В КШППВ напомнили, что Министерство обороны Украины совместно с инженерами компании SpaceX успешно отключили терминалы Starlink, которые враг использовал нелегально. Это лишило стабильной связи подразделения российских захватчиков и возможности эффективно управлять дронами-камикадзе.

Ища выход из затруднительного положения, в котором оказались, россияне прибегают к шантажу уязвимых слоев населения в Украине.

Как работает схема шантажа семей военнопленных

Зафиксированы случаи, когда оккупанты выходят на связь с родными пленных украинских защитников и, угрожая жизни или здоровью бойцов, требуют официально зарегистрировать терминал Starlink на свое имя.

"Затем эта техника должна быть использована против Украины и украинцев", – отметили в Координационном штабе.

В КШППВ отметили, что оккупанты используют уязвимость семей пленных, которые для них являются ничем иным, как "одноразовым ресурсом".

Чем грозит сотрудничество с врагом

В Штабе предупредили, что такое "сотрудничество" с врагом очень рискованное и грозит уголовной ответственностью.

Во-первых, официальная регистрация вражеского терминала позволяет мгновенно идентифицировать того, кто это сделал, и привлечь к уголовной ответственности.

"В случае, если терминал применяется для управления дронами, которые разрушают инфраструктуру, уносят жизни факт регистрации терминала гражданином Украины является основанием для привлечения к уголовной ответственности", – говорится в заявлении.

Что делать в случае угроз

Украинцев призывают не поддаваться на шантаж и не становиться невольными соучастниками преступлений против собственного государства.

"В случае получения подобных предложений или требований – без промедлений обращайтесь в Координационный штаб и правоохранительные органы. Мы поможем найти выход, который не повредит вам и вашим близким", – отметили в Штабе.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне отчаянно ищут способы, как активировать заблокированные для них Starlink. Они пытаются "купить" у украинцев активацию терминалов, обещая за это 10 тысяч грн.

