Позивной "Кльон"

Видео дня

В 14-му році в Іловайську наші взяли в полон двох російських десантників з 31-й ОДШБр Ільмітова та Ахметова. Тоді з ними записали відео, яке облетіло весь світ. Далі комбат "Дніпра-1" Юрій Береза говорив по телефону з їх безпосереднім командиром - це був командир взводу Іван Юрійович Будкін з позивним "Кльон".

Далі була спроба виходу з Іловайська, під час якої росіяни розстріляли українських військових. Доля Ільмітова та Ахметова була спочатку невідома - наші оголосили їх мертвими, а потім Lifenews записали з ними окремий репортаж, що мовляв з ними все гарно - вони далі служать. Навіть тоді у росіян не виникало питань, а як вони, контрактники армії РФ, взагалі опинились на відео біля Многопілля під Іловайськом, а потім через пару місяців вже "живі" знову в російській армії.

Пройшли роки і ось нагороджують посмертно Івана Будкіна - того самого. Він загинув ще у травні минулого року під Попасною. За ці роки він доріс до майора на посаді начальника штаба 2-го батальона 234-й ПДШП.

Цілий рік до нього "їхав" його посмертний орден, але ось таки нагородили, відкрили меморіальну дошку і практично в кожній статті згадують про його участь у війні ще з 2014-го року:

"Военнослужащий принимал участие в боевых действиях в Донбассе еще в 2014 году"

Кажуть є у нього молодший брат, теж брав участь у війні з 14-го року, теж зараз служить і десь бігає по Україні. Ненадовго, бо карма існує.

Дуже втішають оці поховання росіян, коли несуть на подушках кульок всяких російських орденів та медалей, і там у кожного другого буде медаль за Крим-2014. Відплата прийшла через роки.