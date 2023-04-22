Блог | Россиянам, воевавшим с 2014 года против Украины, возмездие пришло через годы
Позивной "Кльон"
В 14-му році в Іловайську наші взяли в полон двох російських десантників з 31-й ОДШБр Ільмітова та Ахметова. Тоді з ними записали відео, яке облетіло весь світ. Далі комбат "Дніпра-1" Юрій Береза говорив по телефону з їх безпосереднім командиром - це був командир взводу Іван Юрійович Будкін з позивним "Кльон".
Далі була спроба виходу з Іловайська, під час якої росіяни розстріляли українських військових. Доля Ільмітова та Ахметова була спочатку невідома - наші оголосили їх мертвими, а потім Lifenews записали з ними окремий репортаж, що мовляв з ними все гарно - вони далі служать. Навіть тоді у росіян не виникало питань, а як вони, контрактники армії РФ, взагалі опинились на відео біля Многопілля під Іловайськом, а потім через пару місяців вже "живі" знову в російській армії.
Пройшли роки і ось нагороджують посмертно Івана Будкіна - того самого. Він загинув ще у травні минулого року під Попасною. За ці роки він доріс до майора на посаді начальника штаба 2-го батальона 234-й ПДШП.
Цілий рік до нього "їхав" його посмертний орден, але ось таки нагородили, відкрили меморіальну дошку і практично в кожній статті згадують про його участь у війні ще з 2014-го року:
"Военнослужащий принимал участие в боевых действиях в Донбассе еще в 2014 году"
Кажуть є у нього молодший брат, теж брав участь у війні з 14-го року, теж зараз служить і десь бігає по Україні. Ненадовго, бо карма існує.
Дуже втішають оці поховання росіян, коли несуть на подушках кульок всяких російських орденів та медалей, і там у кожного другого буде медаль за Крим-2014. Відплата прийшла через роки.