Россия заманивает в 'Артек' детей со всего мира, чтобы превратить их в живой щит, – литовский политик

Российские оккупанты заманивают в крымский лагерь "Артек" детей из разных стран мира, которых хотят использовать как живой щит перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины. Кроме того, захватчики пытаются создать впечатление о легитимности оккупации Крыма.

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Об этом заявил голова глава комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Кащюнас. По его словам, в "Артек" приглашаются дети 12-13 лет – победители международных конкурсов из Казахстана, Израиля, Бельгии, Марокко, Таджикистана, Египта, Армении и других стран.

Политик объяснил, что оккупанты предпринимают такие действия по двум причинам. Во-первых – создать впечатление о "законности" оккупации Крыма. А во-вторых – превратить детей из других стран в живой щит перед украинским контрнаступлением.

"Правительствам стран следует принять незамедлительные меры для защиты своих маленьких граждан и предотвращения их использования Российской Федерацией в качестве заложников или в целях пропаганды войны", – заявил Кащюнас.

"Артек" – международный детский центр у подножия горы Аю-Даг, вблизи поселка Гурзуф Ялтинского городского совета. В 2006 году стал единственным в мире детским центром, которому был присвоен статус "Под эгидой ЮНЕСКО". В 2014 году был временно присвоен оккупационными властями РФ в аннексированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупанты планируют отменить решение 1954 года о переходе Крыма в состав Украинской ССР, чтобы оправдать оккупацию полуострова. Они уже нашли "юридические проблемы" в документах.

– Крымские компании просят у Москвы деньги на выживание туристической отрасли. Россияне не едут на отдых на полуостров, а те, что приезжают, не отличаются щедростью.

– 18 мая под Симферополем сошел с рельсов поезд. После диверсии, которая остановила ж/д сообщение с Севастополем, оккупанты резко озаботились "вопросами безопасности".

– Президент Владимир Зеленский создал совет по освобождению Крыма, в который вошли секретарь СНБО Алексей Данилов, постпред президента Украины в Крыму Тамила Ташева, глава Меджлиса Рефат Чубаров, лидер крымских татар Мустафа Джемилев и другие.