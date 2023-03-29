Россия выделяет более 300 млн рублей на уничтожение украинских библиотек на оккупированных территориях – ЦНС

Страна-агрессор Россия выделяет более 300 миллионов рублей на борьбу с украинскими книгами на наших временно оккупированных территориях. 200 миллионов рублей от министерства культуры РФ должны пойти на закупку и распространение российских книг на востоке и юге Украины.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ. Еще 120 миллионов рублей должно быть потрачено на создание трех модельных библиотек в каждом из оккупированных Россией регионов Украины.

К этому добавляется 40 миллионов рублей, которые оккупантам выделяют на подконтрольные им библиотеки во временно захваченных РФ украинских городах и селах.

Сейчас россияне продолжают изымать из местных библиотек украинские книги. Эти экземпляры захватчики уничтожают, а опустевшие полки заставляют русской литературой. Таким образом враг усиливает свое идеологическое влияние на жителей оккупированных территорий.

"Очередное доказательство того, что история циклична. Россияне ставят перед собой цель уничтожить украинскую литературу на оккупированной территории. Это характерная черта России – уничтожить родной язык, насадить свои правила жизни", – отмечают в ЦНС.

Оккупанты знают, что язык и культура формируют национальную идентичность каждого народа, поэтому и 400 лет назад, и сейчас Россия пытается уничтожить все украинское.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В оккупированном Мариуполе оккупанты уничтожили библиотеку и оставили циничные надписи. Они продемонстрировали, что качественное образование в городе им не нужно.

– Захватчики массово изымают связанную с Украиной литературу из библиотек и школ. В частности, такие случаи зафиксированы на Луганщине и Запорожье.

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