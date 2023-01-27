Россия во время атаки 26 января выпустила по Украине ракету Х-55 с имитатором ядерной боевой части: ее сбили под Киевом

Страна-агрессор Россия во время атаки 26 января выпустила по Украине ракету Х-55 с имитатором ядерной боевой части. Украинские защитники сбили ее под Киевом.

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Однако это уже в четвертый раз, когда оккупанты пытаются отвлечь силы Противовоздушной обороны таким видом крылатой ракеты. Такую информацию обнародовали эксперты Defense Express.

Впервые о применении Х-55 с массогабаритным макетом ядерного заряда стало известно в конце ноября. В Минобороны Украины тогда объясняли, что Россия использует Х-55 с имитаторами для отвлечения ПВО.

В то же время, оккупанты начали маскировать свои ракеты Х-101. Они зачищают серийные номера на корпусе ракеты, чтобы невозможно было определить ее дату изготовления.

По данным источников Defense Express, подобная практика якобы поможет захватчикам скрыть темпы использования этих ракет. Однако уже известно, что РФ уже применяет Х-101, произведенные в последних кварталах 2022 года.

Напомним, государство-террорист Россия менее чем за сутки устроило повторную серию ракетных атак по Украине. Утро 26 января началось с воздушной тревоги почти во всех регионах, на юге и в центре сперва раздавались взрывы от ущерба враждебным целям.

В ходе очередной массированной атаки по Украине российские террористы выпустили 55 ракет. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство враждебных целей.

Ранее сообщалось, что Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 24 дрона-камикадзе, которыми РФ атаковала страну ночью 26 января. Речь идет о БПЛА иранского производства Shahed-136/131, которые враг запускал с восточного побережья Азовского моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 25 января Россия устроила ракетную атаку по Украине. Серия взрывов прогремела в Днепре, Запорожье, Херсоне и Черкассах. Предварительно есть прилеты, но без жертв.

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