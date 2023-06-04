Россия убила в Украине минимум 485 детей, а депортировала более 19 тысяч: Зеленский пообещал наказание для врага

Украина подтвердила гибель 485 несовершеннолетних из-за военных преступлений России с начала полномасштабного вторжения. Количество детей, депортированных оккупантами, – минимум 19 505. За это Кремль должен понести наказание.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский 4 июня, в День памяти детей, погибших в результате российской агрессии. Обращение гаранта к народу было опубликовано на YouTube-канале ОП (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Глава государства сказал, что сотни наших детей были бы живы, "если бы кучка бандитов в Кремле не почувствовала себя вождями, якобы имеющими право вершить судьбу народов".

"Каждый из этих бандитов будет осужден. Я не сомневаюсь в этом. На этот результат работают все необходимые правовые институции", – высказал уверенность он.

Зеленский сообщил, что 485 погибших несовершеннолетних – это только то количество, которое по состоянию на 4 июня удалось подтвердить официально. На самом деле реальное число намного больше.

"Каждый раз, когда мы освобождаем нашу землю от русских оккупантов, мы узнаем страшную правду об оккупации. О том, сколько людей, сколько детей в погребениях на оккупированной территории – в могилах этой войны, этой агрессии… и сколько еще до сих пор – под развалинами в сожженных Россией украинских городах и селах", – сказал президент.

Полной информации о детях, принудительно вывезенных российскими захватчиками, тоже нет. Вернуть домой пока что удалось 371 ребенка.

"При том, что нам точно известно по крайней мере о 19 505 депортированных украинских детях, и это лишь часть всех наших маленьких украинцев и украинок, которые до сих пор – у врага. Которых мы всех должны вернуть", – заявил украинский лидер.

Как писал OBOZREVATEL:

– В обращении к украинцам 4 июня Владимир Зеленский также рассказал о новых санкциях, которые готовятся нашим правительством и странами-партнерами.

– Более детально об этом можно почитать в нашем материале по ссылке.

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