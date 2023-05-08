Россия сосредоточила основные усилия на подготовке к отражению возможного контрнаступления ВСУ – Military Media Center

Российские оккупационные войска сосредоточили основные усилия на подготовке к отражению возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Однако на отдельных направлениях захватчики пытаются наступать.

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Об этом сообщает Military Media Center. Россия продолжает перебрасывать дополнительное вооружение.

Речь идет о военной, специальной технике. Также РФ пытается накопить ударные БПЛА, крылатые и баллистические ракеты.

Кроме того, путинская армия строит фортификационные оборонные позиции на временно оккупированных украинских территориях.

В то же время, на отдельных направлениях оккупанты пытаются предпринимать наступательные действия, чтобы захватить новые территории восточных регионов Украины.

При этом захватчики пытаются истощить оборонный потенциал сил обороны, а также сковать украинских защитников. Более того, Россия хочет помешать подготовке ВСУ к возможному контрнаступлению. Для этого путинская армия, в частности, активизировала использование баражирующих боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что у оккупантов наблюдается дефицит техники во всех подразделениях. Еще после поражений в Харьковской области враг начал перебрасывать на фронт устаревшие модели танков, БМП, гаубиц.

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