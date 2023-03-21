Россия решила устроить новую циничную провокацию: хочет провести Совбез ООН по вывозу украинских детей

Страна-агрессор Россия, развязавшая войну в Украине, решила устроить новую циничную провокацию. Кремль планирует провести в начале апреля неофициальное заседание Совета безопасности ООН, посвященное незаконному вывозу украинских детей.

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Ранее Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина за военные преступления, связанные с похищением детей. Об этом сообщает АР.

Представитель России в ООН Василий Небензя заявил в понедельник, что Россия якобы планировала заседание Совета задолго до пятничного заявления МУС.

Он также попробовал оправдаться, что, вывозя детей с территории Украины, Кремль якобы хотел "уберечь их от опасности, которую могут нести военные действия". По словам Небензи, страна-агрессор якобы готова вернуть их в Украину, когда условия будут "безопасными".

Напомним, накануне, 17 марта, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Оба подозреваются в организации и совершении тяжкого военного преступления: похищения и депортации на территорию РФ украинцев, в частности, несовершеннолетних.

За более чем год полномасштабной агрессии при полном содействии российской власти и по организованным ею схемам из Украины были депортированы по меньшей мере 16 тыс. детей. Их подвергают мощному зомбированию и передают на противозаконное "усыновление" в десятки регионов РФ. При этом детям, у части из которых в Украине остались родственники и даже родители, меняют имена, чтобы их невозможно было отыскать.

За все время полномасштабной войны Украине удалось добиться возвращения домой лишь немногим более 300 похищенных Россией детей.

Ордер МУС означает, что Путина как официально подозреваемого в совершении международного преступления могут задержать на территории любого из более 100 государств мира, ратифицировавших Римский статут.