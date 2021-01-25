Оккупанты разместили в Крыму много войск и восстанавливают ядерную базу – разведка

Российская Федерация разместила в оккупированном Крыму крупную группировку войск, а также создает условия для размещения ядерного оружия.

Об этом говорится в информационном бюллетене "Белая книга-2021" Службы внешней разведки Украины (СВР), размещенном на сайте ведомства. Все это оккупанты хотят использовать для усиления давления на международное сообщество (чтобы посмотреть фото, докролльте новость до конца).

Мощная группировка войск охватывает наземный, воздушный и морской компоненты и насчитывает около 32,5 тыс. человек, уточнили в ведомстве.

Также разведчики заявили, что российская сторона проводит работы по восстановлению объектов ядерной инфраструктуры, что несет угрозы национальной безопасности Украины.

"На временно оккупированных территориях АРК и Севастополя дислоцированы военные самолеты и ракетные корабли, которые могут нести заряды с ядерной боевой частью", – говорится в бюллетене.

Это позволяет "Кремлю повышать градус давления на международное сообщество", что в свою очередь угрожает безопасности и национальным интересам Украины и ее стратегических партнеров, уточнили в разведке.

"Ключевой угрозой" со стороны России в СВР назвали системную дестабилизацию внутренней ситуации в Украине, в том числе через ослабление международной поддержки, создание угрожающего военного фона, экономическое, в частности, энергетическое давление.

Все это делается, чтобы решить стратегическую задачу РФ – недопущение европейского и евроатлантического продвижения Украины, говорится в бюллетене.

В украинской разведке спрогнозировали, что политика Евросоюза в ближайшие годы будет склоняться к "стратегической автономии", а основные союзники нашей страны сконцентрируются на решении внутренних проблем.

Смежные европейские государства будут придерживаться относительно дружественной политики в отношении Украины, считают в СВР.

"Основным источником угроз для европейской безопасности и национальной безопасности Украины является и в течение ближайших лет будет оставаться избранный руководством РФ курс на закрепление за Россией статуса глобального игрока и признание т.н. "российских интересов", – уточнили в ведомстве.

В СВР считают, что Кремль будет продолжать тактику "повышения ставок" в военно-политическом противостоянии, манипулировать проблемами европейской безопасности, а также подпитывать процессы дезинтеграции Европы.

"В то же время серьезных военных демаршей против новых членов НАТО со стороны РФ не ожидается, но инциденты в воздушном, морском и кибер-пространстве и в дальнейшем будут иметь место, что будет сохранять угрозу эскалации конфликта РФ-НАТО в результате непреднамеренных столкновений", – спрогнозировали разведчики.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что во временно оккупированном Крыму россияне продолжают распространять пропаганду на детей и воспитывать их в духе милитаризма. В сети опубликовали новые фото несовершеннолетних в военной форме и с оружием в руках.