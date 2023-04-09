Россия потеряла уже более 10 тысяч единиц военной техники – аналитики Oryx

Страна-террорист Россия в войне против Украины потеряла уже более 10 тысяч единиц военной техники. При этом украинские защитники лишились в три раза меньше вооружения, чем оккупанты.

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Об этом сообщили аналитики проекта Oryx. Примечательно, что эти цифры подтверждены фото и видеофиксацией, то есть реальное количество утраченной техники может быть еще больше.

В частности, РФ уже потеряла в Украине 10 004 единиц военной техники. Среди них 6472 единицы техники было уничтожено, 304 – повреждено и еще 394 единицы захватчики просто бросили на поле боя.

В то же время, Вооруженные силы Украины "затрофеили" 2834 единиц техники противника.

Среди утраченной Россией техники: танки, боевые бронированные машины, БМП, командные пункты и станции связи, самоходные противотанковые ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, зенитные пушки, САУ, ЗРК, самолеты и вертолеты и другое.

При этом потери Украины в технике меньше в три раза.

Стоит отметить, что за последние сутки украинские воины "демилитаризовали" еще пять ее артиллерийских систем (всего 2727), четыре боевые бронированные машины (7020), три танка (3636).

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обнародовал видео с кадрами работы украинских военных. Артиллеристы снарядами Excalibur уничтожили зенитно-ракетные комплексы государства-террориста России С-300.

Украинские военные сняли на видео момент ликвидации группы оккупантов прицельным ударом. Один взрыв "задвухсотил" сразу шесть российских захватчиков.

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