25 колоний. Немного о русском мире.

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Те, кто стыкались с русским миром не по тв, те не дадут соврать: первое, что строит рф, когда заходит на территорию чужой страны – это пыточные и тюрьмы. Нет никаких школ, больниц и т.д., есть лишь желание уничтожить всех, кто видит истинные цели россиян, их нутро.

Также россияне обустраивают, если можно так выразиться, братские и не совсем братские могилы на оккупированных – места, где они прячут трупы цивилов, умершего от пыток. Это происходит абсолютно везде и всегда.

Кстати, в Донецке три действующих концлагеря работают до сих пор. С 2014 года. При чем тут колонии? При том, что если кто не понимает до сих пор, с кем мы имеем дело, тот или сам попадёт в такое "заведение", или умрёт от прилета русской ракеты.

По концлагерям производства рф вообще все довольно таки "интересно": не всегда нужно иметь абсолютно проукраинскую жизненную позицию, чтобы попасть в русское гестапо. Достаточно иметь бизнес, деньги, хорошее авто или врага, который, по состоянию на сегодня, является представителем "новой власти" (коллаборантом то есть). Последняя причина самая страшная, кстати: в основном такие "мстители" очень жёстко поступают с "обидчиками": он лично пытают, вплоть до жён и детей, потом переписывается все имущество или отжимается, а после смерть. И никакого тебе хэппи-энда.

Ещё одна из причин, по которой можно попасть в русский концлагерь – это когда ты просто ты оказался не в то время и не в том месте, а местному мыгыбы ну очень хочется премию либо показать начальству то, как же ж успешно тандем местной дичи, полицаев то есть + к*цапни ловит шпийонов.

Короче, жители востока Украины об этом давно в курсе, а жители остальных, временно оккупированных рф территорий, уже тоже.

При чем тут концлагеря, если на скринах о колониях написано? Сейчас объясню на пальцах.

Первое. Если вы думаете, что кто-то будет рыть фундамент, стены делать и крыши, чтобы сделать бетонную коробку для заключенных, то вы, как мне кажется, немного заблуждаетесь. Вы слишком хорошо думаете о россиянах в принципе – они не будут строить ничего, кроме концлагерей.

Они могут "обустроить", а точнее сделать из любого помещения пыточную или концлагерь, но никогда не строят что-то доброе и светлое. Это не созидатели, не создатели по своей натуре и менталитету, а рабы, мечтающие о должности вертухая в концлагере, который будет иметь право убивать и насиловать безнаказанно.

Поэтому, готов поспорить на что угодно, но речь на скриншотах, выше которые, именно о строительстве 25 концлагерей на территории Украины.

Это речь именно ГУЛАГах , которые россияне планируют создать у нас в стране, в "лучших традициях" ссср, с деревянными бараками, пулеметными вышками и колючей проволокой и *банатами в качестве вертухаев.

Далее. Есть плохие новости для жителей оккупированных, для сокамерников: цена ошибки не увеличивается, но уехать на концлагерь станет намного проще. В связи с этим призываю всех, кто находится на оккупированных, не тупить и соблюдать все возможные и невозможные меры предосторожности. По крайней мере, это нужно сделать тем, кто имеет желание дожить до деокупации, а не умереть в безымянной могиле

У вас, жители оккупированных, на сейчас, кроме р*сни и в*ты, есть 2 ну очень страшных врага:

– Ваш язык, который иногда несёт х*йню непонятно перед кем и не думает о последствиях.

– Соцсети, где хочется многое рассказать и показать, наплевав на собственную безопасность и меры предосторожности.

Помните о том, что один человек в среднем сдаёт под пытками 6-8 таких же, как он сам. Поэтому ваше попадание в плен – это опасность для ещё таких же как и вы. Желаете, чтобы эти люди попали на подвал или в пыточную?

Делайте дальше фото из своего окна, п*здИте по телефону громко, не оглядываясь, переписывайтесь о координатах в маршрутке на 5-дюймовом экране, слушайте украинскую музыку в наушниках, чтобы слышала вся маршрутка. Ну и так далее.

И да, после того, как вас будут п*здить часа 4, в том числе током, а вы сдадите всех (1% может вытерпеть пытки), помните о том, что тем, кого вы назовёте в качестве сообщников русским, и если они таки выживут, вам возможно придётся смотреть в глаза после войны. И объяснять, что условный Андрей попал в пыточную, ибо вы сфоткали технику военную из собственного окна и выложили в сеть, не удалив ни эксиф файлы + не подумав. Вам жить потом с этим.

Теперь о самих концлагерях или о типа колониях. Строить их от фундамента не будут. Р*сня найдёт заброшенные здания, хозпостройки или десь в промзоне, обнесет колючкой, поставит охрану и... И спишет овердох*я денег на "строительство".

Хотя... Вру, построит. Деревянные бараки на территории концлагеря.

При чем тут это? При том, что речь идёт не о строительстве крымского моста – все будет намного быстрее. И самое главное: если об этом, о колониях, написали уже в открытом доступе, значит счёт пошёл на дни, а не на месяцы.

Поэтому вместо возмущений или сарказма, рекомендую сделать 2 вещи:

Жителям оккупированных, сокамерникам – не тупить.

Тем, кто как–либо общаются с жителями оккупированных, всегда помнить о том, где находится ваш собеседник. Россияне не пожалеют ни пенсионера, ни ребёнка, ни беременную женщину.

Разговаривать с жителями оккупированных нужно, у них есть потребность выговориться и это факт (сам такой). Просто говорите с ними всегда по закрытой связи и регулярно следите за всем, чтобы человек не тупанул в соцсетях и не выдал свое местоположение и фио. Ибо лучше вы накроете х*ями близкого человека и потом извинитесь, чем его хапанет р*сня и будет пытать так, что инквизиторы крестится будут.

Да, есть вариант того, когда человек на оккупированных хочет (я знаю, о чем говорю), чтобы его поймали, но тогда ваша совесть чиста – вы сделали все возможное, чтобы этого не случилось. А значит это не ваша ответственность: человек сам решил спустить свою жизнь в унитаз, вы здесь при чем?

Также из реально х*евого могу сразу сказать то, что на территории колоний, а точнее концлагерей, р*сня разместит и военную технику, и склад с боеприпасами. И будет постоянно стрелять по ЗСУ, прям с территории концлагеря. Эта тема успешно зарекомендовала себя на востоке Украины – есть часть зон на Донбассе, которые мы пока не можем разъ*бать из артиллерии. Причина – положим кучу мирных в итоге. Да, мирные – это зеки, но этим мы и отличаемся от к*цапов – ЗСУ не воюет с мирными населения, в отличие от рф.

Кстати, о ЗСУ. На сколько мне известно, то ЗСУ умеют читать, писать + им просто пох*й на планы или что там хочет сделать рф на чужой земле.

Более того, ЗСУ не надавали дозволу на будівництво концтаборів на території України і не збираються цього робити.

Тому ЗСУ чхати хотіли на те, шо собі там надумали кац*пи + не підписаний ніякий мінськ.

Більш того, наскільки мені відомо, ЗСУ мають намір, бажання, час та натхнення на те, щоб перевиховати кац*пів, використовуючи чарівні пігулки з екстрактом свинцю, за допомогою яких можна досягти вражаючих результатів і перетворення кац*пів на дійсно хароших рускіх.

Також потрібно зазначити, шо тільки у ЗСУ, станом на сьогоднішній день, є в наявності універсальний рецепт від імперської х*йні в голові і саме хлопці та дівчата з України є тими, хто успішно лікують всіх кац*пів з цією хворобою та без винятків.

Епілог. Маємо у підсумку конфлікт інтересів: р*сня хоче побудувати на території України концтабори, 25 штук, але... Але к*цапи не узгодили план будівництва з ЗСУ.

Тому, як на мене, слід очікувати найближчим часом санкцій від ЗСУ, метою яких є зупинка робіт по облаштуванню ГУЛАГів на території України та притягнення до відповідальності всіх, хто до цього незаконного будівництва є причетними.

Мораль. Расіянє, ЗСУ, щоб закрити очі на таку х*йню, хабарі не возьмуть якшо шо. Рекомендую всім тим, хто пов'язані з концтаборами та можливою спробою будівництва їх, або вже тікати, або писати заповіти.

Потім не встигнете, ватани – буде занадто пізно. Та й шанси в вас дожити до суду, якшо чесно, так собі.