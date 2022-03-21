Россия после провала блицкрига в Украине переходит к плану 'Б' – WSJ

После того, как российские оккупанты провалили блицкриг в Украине, Кремль начал реализацию так называемого плана "Б". Он предусматривает захват южных и восточных территорий Украины, а также продолжение обстрела украинских городов для вынуждения власть пойти на условия Москвы.

Вместе с тем Путин отбросит свою первоначальную цель по захвату Киева. Об этом рассказали высокопоставленные официальные лица США, сообщает издание The Wall Street Journal.

В США видят признаки того, что Кремль переходит к новой стратегии для захвата ключевых территориальных целей, одновременно ища рычаги, чтобы заставить украинское правительство согласиться на нейтралитет между Россией и Западом. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что, судя по имеющимся данным, продолжавшиеся более трех недель изнурительных боев, в ходе которых Украина оказывала ожесточенное сопротивление российским силам, Путин решил скорректировать свою тактику. Так называемый план "Б" заключается в том, чтобы заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины.

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"Захватив в 2014 году как Крым, так и районы Донбасса, Россия стремится обеспечить "сухопутный мост" между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить российский контроль над Донбассом. Путин также продолжит свое военное давление, включая обстрелы украинских городов, рассчитывая, что это заставит Зеленского отказаться от своих надежд на присоединение к Западу и согласиться на нейтральный статус и другие требования России", – пишет WSJ.

Также источники в США уверены, что, если требования Путина будут отклонены, он попытается удержать все территории, которые заняли его силы, и продолжать воевать. По их словам, для осажденных граждан Украины смена стратегии означает недели, а возможно, и месяцы атак со стороны ослабленных российских оккупантов, часто довольствующихся ракетным и артиллерийским огнем.

Ранее сообщалось, что так называемый блицкриг Путина в Украине провалился, а его армия совсем перестала верить в свою победу. Такой вывод можно сделать из разговора военного из оккупационных войск РФ, который перехватила Служба безопасности Украины.

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