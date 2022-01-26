Россия попала в ловушку и давит на Запад, чтобы выйти из Украины победителем, – Бутусов

Российская Федерация оказалась в ловушке из-за войны в Украине, однако пытается выйти из сложившейся ситуации победителем. Поэтому в Кремле оказывают давление на Запад и на Украину – наше государство хотят заставить пойти на уступки.

Такое мнение высказал украинский журналист, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в интервью "Телеграф". По его словам, Москва истощена санкциями, ее экономика рушится, но в Кремле хотят сделать вид, что они победители.

Поэтому в РФ демонстрируют подготовку к новому наступлению на Украину. При этом страна ставит ультиматумы лидерам западных стран, чтобы они не оказывали Украине поддержку и не вмешивались в ситуацию.

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По мнению Бутусова, проведение успешной освободительной операции на Донбассе возможно только при реформе Вооруженных сил Украины. При этом журналист считает, что Россия не сможет начать открытую войну, поэтому пытается "продавить" Украину, чтобы страна сама отказалась от сопротивления.

"Если бы для Россию вторжение было легким делом, она бы это сделала давно. В 2014 году россияне пытались оккупировать Украину полностью. Но многие вещи их остановили. Прежде всего, сопротивление украинцев. Так и сейчас. Они понимают, что получат ожесточенное сопротивление, что будут большие потери", – отметил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бутусов заявил, что полученное Украиной от союзников вооружение позволяет нанести российским войскам невосполнимые потери в случае их полномасштабного вторжения. Например, у танков РФ нет эффективных средств противодействия ракетным комплексам Javelin и NLAW.