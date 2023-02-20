'Россия понимает': Рютте объяснил, почему Кремль не решится на применение ядерного оружия

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин не решится на применение ядерного оружия в Украине. В таком случае США ударят в ответ, и в России это понимают.

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Об этом Рютте рассказал в интервью "Европейской правде". "Думаю, Россия понимает: если они используют ядерное оружие, то США ударят в ответ и этот ответ будет куда мощнее. США настолько сильнее России, что они просто не могут пойти на этот риск", – сказал он.

Премьер Нидерландов также подчеркнул, что весь цивилизованный мир хочет, чтобы Украина выиграла эту войну. При этом, по его словам, выбор тактики – с чего начинать, что делать – должна сделать именно Украина.

"Мы не можем решать это за Украину. Вы должны победить, а мы хотим вам помочь – и поэтому уже помогаем, оказывая значительную военную поддержку", – добавил Рютте.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов рассказывал, что Москва может и дальше шантажировать мир ядерным оружием, но в целом эта тактика уже не сработала. Шантажа со стороны Кремля не испугалась ни Украина, ни мир.

В то же время Россия впервые со времен СССР возобновила вывод в море кораблей с тактическим ядерным оружием на борту. Это может привести к снижению порога ядерной эскалации при столкновении РФ и НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России снова принялись угрожать странам Запада из-за поставок вооружений Украине, противостоящей агрессии РФ. В государстве-агрессоре озабочены возможными поставками наступательных вооружений, которые украинская армия, по мнению российского руководства, непременно использует "для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата российских территорий".