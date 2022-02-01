Россия перебрасывает на Донбасс снайперов и ПТРК – разведка

Российская Федерация продолжает снабжать боевиков на Донбассе различным вооружением. В этот раз Кремль перебросил в ОРДЛО снайперов и ПТРК.

Таким образом командование Вооруженных сил Российской Федерации удерживает в готовности к боевым действия оккупантов. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что оккупанты провели плановую ротацию передовых подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов. Они также усилили боевиков снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов. Это вооружение российские наемники собираются применять для нанесения потерь личному составу Объединенных сил, а также для провоцирования ответного огня.

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В то же время, по данным разведчиков, командование противника удерживает личный состав в постоянной напряженной обстановке, что, в свою очередь, приводит к ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях оккупационных войск. Вследствие этого в понедельник, 31 января, из-за неуставных взаимоотношений погибли два и тяжело ранен один военнослужащий оккупантов.

Напомним, ранее в Российской Федерации предложили официально поставлять оружие боевикам так называемых "Луганской и Донецкой народной республикам". С такой инициативой выступил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Его также поддержал глава фракции "ЕР" Владимир Васильев.

Тем временем главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что будет приветствовать любое решение "по оказанию помощи" оружием.

Как сообщал OBOZREVATEL, следователи Службы безопасности Украины установили новые факты снабжения боевикам "Л/ДНР" оружия и боеприпасов с территории Российской Федерации. Они изъяли ряд таких военных средств поражения.

Ранее украинская разведка сообщила, что Российская Федерация перебрасывает на оккупированный Донбасс танки, самоходные артиллерийские установки и боеприпасы. Таким образом командование Вооруженных сил РФ продолжает наращивать боевые возможности оккупантов.