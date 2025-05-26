Крупнейший обмен пленными между Украиной и РФ в формате "1000 на 1000" действительно стал единственным настоящим достижением дипломатии за последнее время. Если бы не горькое послевкусие: в рамках этого обмена не был освобождён ни один боец "Азова". Как и ни один из гражданских украинцев, которых Россия незаконно удерживает с начала агрессии в 2014 году.

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Как рассказали представители ГУР, каждая сторона во время обмена самостоятельно формировала и передавала списки тех, кого готова отпустить. Россия по-прежнему отказывается освобождать героев-азовцев, которые подвергаются жесточайшим издевательствам в плену и содержатся в нечеловеческих условиях. А гражданских украинцев, которых годами удерживают без всяких оснований, Москва вообще не считает подходящими для обмена.

Всё это — очередное доказательство циничной жестокости и лживости российских садистов. Они выбрали себе "любимых жертв" — тех, кого намеренно продолжают мучить. Борьба за освобождение героев "Азова", которые, жертвуя собой, остановили продвижение оккупантов на юге Украины, — задача каждого, кто стремится восстановить справедливость.

Россию необходимо принудить к освобождению всех незаконно удерживаемых украинцев — в том числе с помощью международного давления. Хотя бы это продолжающееся военное преступление должно быть немедленно остановлено.