Россия начала запускать дроны по Украине из Брянской области: разведка Британии указала на цель захватчиков

Страна-агрессор Россия начала запускать иранские дроны Shahed по Украине из Брянской области. Эта площадка дает возможность российским оккупантам использовать другое направление атаки, ближе к Киеву.

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Об этом сообщили в британской разведке. Так, 27 февраля 2023 Министерство обороны Украины подтвердило, что сбило 11 Shahed из 14 запущенных в течение ночи.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко уточнил, что 9 из них были сбиты в районе воздушного пространства Киева. Также БПЛА были сбиты в Черниговской области на севере Украины.

До этой атаки 26 февраля 2023 не поступало никаких сообщений об использовании дронов в Украине примерно с 15 февраля 2023 года. Такое снижение темпа атаки БПЛА, вероятно, свидетельствует о том, что Россия исчерпала свои текущие запасы: вероятно, будет искать пополнение запасов.

В разведке отметили, что из-за вектора атаки эти БПЛА Shahed, вероятнее всего, были запущены из Брянской области России.

"Раньше единственный пункт запуска, который наблюдали с середины декабря 2022 года, был из Краснодарского края, через Азовское море. Вторая стартовая площадка даст россиянам другое направление атаки, ближе к Киеву", – считают британские разведчики.

Они отметили, что такая ситуация, вероятно, снизит время нахождения дронов в воздухе над Украиной и попытается еще больше растянуть украинскую противовоздушную оборону (ПВО).

Напомним, в ночь на 1 марта страна-агрессор предприняла очередную попытку атаковать объекты в Украине ударными дронами иранского производства типа Shahed ("Герань"). Защитники украинского неба сбили четыре вражеских "птички".

В ночь на среду раздались взрывы в Кременчуге Полтавской области. Местные власти подтвердили работу ПВО – в небе над регионом были сбиты несколько вражеских дронов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время дроновой атаки РФ с 26 на 27 февраля защитники Украины сбили 11 из 14 дронов-камикадзе, в том числе девять "Шахедов" обезвредили вокруг Киева. В то же время в Хмельницком был прилет – удары вражеских БПЛА унесли жизни двух спасателей.

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