Российская Федерация, Россия, как ее привыкли называть, хотя это и не правильно, как и сотворенные ею ОРДЛО и другие "рыгспублики" должны были быть для нас примером. Примером того, чего никогда не должно быть у нас, в нашем обществе, в нашей стране.

Примером того, от чего нужно бежать, бежать без оглядки. Примером того, с чем мы должны были бороться, от чего должны были лечить общество и защищать его, вот как от пандемии. Таким себе "черным зеркалом", куда бы следовало смотреть, чтобы никогда, никогда, никогда не быть такими, как они. Чтобы рассматривать это черное дно, это зловонное болото, и отмечать для себя "никогда такого не допустить с нами".

Это как превентивно работать над собой в условиях эпидемии, делать прививку, чтобы избежать заражения. Это наблюдение за "братками" должно было быть нашей важнейшей работой над собой.

Российская Федерация, Россия, как ее привыкли называть, хотя это и не правильно, по сути уже давно разлагающийся труп. Зловонный, истекающий гноем труп в нашей Вселенной. И дело не в "ковиде" или экономике, не в войне или санкциях, дело совершенно в другом.

РФ разлагается людьми. Все остальное просто трупные пятна, не более. Война — это люди. И экономика — это люди. И коррупция — это люди. Как и многое другое: культура, медицина, образование. Страна — это люди. Люди пишут законы своей страны, ее историю, люди делают все, чтобы их страна развивалась или умирала.

Сначала в стране умирают люди. Нет, не физически, это уже потом. Морально. Они занижают планку морали. Оправдывая свою низость и преступления, начинают пояснять свои поступки "так было нужно", оправдывать свою жажду крови борьбой с врагами, защитой интересов. Люди!

Люди хотят убивать других людей. Люди хотят грабить чужие страны. Люди прощают своему правительству кровожадный курс и насилие, ведь правительство тоже люди и выполняет требования людей, осуществляет их мечту, ведет их курсом исполнения желаний.

Люди выбирают нормы морали. И если убийство и насилие, любовь к террору и страданиям, желание построить свое могущество и счастье на фундаменте войн и уничтожения других народов и стран становится нормой критического большинства населения, страна погибает.

Нет, сначала страна попытается реализовать свои агрессивные планы и удовлетворить агрессивные желания населения, но вот когда у нее это не получится, весь яд, который страна хотела излить на окружающих, уничтожит ее саму.

Люди, потребность которых унижение и насилие, будут унижать и насиловать. Если они не найдут внешнего врага, для реализации своих планов они найдут врага внутреннего, то есть друг друга.

Это наглядно показано на примере РФ. Они ищут любой повод воевать и грабить вне своей страны, ведь как только они начинают вариться внутри своих границ, россиян захлестывает криминал, шизофрения, психоз и они по старой русской традиции убивают и едят друг друга.

Это же наглядно показано на примере ОРДЛО.

Ведь в России, как и в ОРДЛО нет чужих. Там живут скрепные, исконные, православные, коммунисты, социалисты, простой народ, верные ленинцы, сталинцы, путинцы. В общем, такое себе кристаллизованное общество, откуда вычищены все "вражеские элементы": писатели, поэты, ученые, демократы. Это общество абсолютно и идеально в его критической массе и, естественно, транслирует в мир абсолютные и идеальные для этой критической массы месседжи: отобрать, расстрелять, поделить, убить, захватить.

Никто чужой не приходит в Россию или в ОРДЛО, чтобы их грабить. Никто. Свои убивают своих. Свои врут своим. Свои насилуют своих. Свои обвиняют и оправдывают своих.

РФ – страна деградант. Там общество стремится к деэволюции, деградации, ищет опору для своей жизни в низменном: забрать, расстрелять, поделить, убить, захватить.

Их по жизни ведут алчность, жажда насилия и желание быть униженными. Это их потребности, из которых они выстроили свою новою мораль. Моральный кодекс советского человека, строителя коммунизма, помните? Вот сейчас мы видим моральный кодекс российского человека, строителя гетто. Они, эти советские и российские, особо не отличаются в потребностях: забрать у того у кого есть, поделить лично себе, всех расстрелять, захватить, разграбить, все должны быть одинаковые, кто не с нами, тот против нас.

И вот на этих фундаментах и были построены СССР и стоит РФ. Этот моральный фундамент в критическом большинстве россиян. Естественно, не в каждом, есть там еще островки, больше похожие на тонущие в океане валуны, остатки былых цивилизаций.

Империализм? Социализм? Коммунизм? – я думаю, что ни одно описание не подходит для того, что строит РФ. Это обыкновенный фашизм, эдакое всевластие охлоса, быдла, внушившего себе, что оно круче всех, важнее всех, и чище всех. А на самом деле это мир гоп-стопа, бандитов и алкоголиков, олигофренов и деградантов, взрощенный ЦК КПСС, НКВД, ФСБ, с культом алчности и крови в генах.

В РФ праведники не давали потомства. Их там убивали, истребляли, чтобы не дай бог эта искра ума и логики не проявилась. Там годами, поколениями культивировали гомо-советикуса, послушного и жадного до чужого гомункула с манией величия.

И вот там их мораль, их законы, их нравы, их традиции. Вот она раса "чистых россиян" с партбилетом и пачкой долларов под подушкой, обожествляющая Сталина и Путина, требующая крови и насилия, ненавидящая все народы и нации, везущая свое величие на иномарках, обслуживающая свое имперство в европейских больницах и банках, и умирающая в своих нечистотах.

Знаете, вот говорят, что "театр начинается с вешалки, город с автовокзала, а о хозяевах дома можно многое сказать по их туалету". Это правда.

Приезжая в любой российский город ты видишь автовокзал и слышишь вонь их городских туалетов. 75% жителей РФ не имеют комфортных удобств, то есть их клозеты во дворах, моются они редко и в тазике, а комфорт бытовых условий доступен лишь богатым и жителям областных центров. Зато какое величие у потомков царя Николая.

И разруха у русских давно не в клозетах, а в головах.

РФ лидирует в мире по каннибализму, серийным маньякам, убийствам, наркомании, алкоголизму, олигофрении и смертности.

По сути, это разлагающийся труп. Здесь умирают сначала внутри, а потом просто умирают.

Новости из РФ: "В подмосковном детском лагере 22-летняя Александра Осипова зарезала свою подругу и коллегу 20-летнюю Аллу Филатову. Будучи пьяными, девушки-вожатые поспорили, кто из них лучшая вожатая сезона. В ходе конфликта Осипова схватилась за нож и нанесла множественные ранения Филатовой. Обе девушки учились в МГОУ и часто конфликтовали, вплоть до драк на занятиях в университете.

"Когда мы только начали жить вместе на первом курсе, мы хорошо общались с Аллой. Потом она познакомилась с Сашей — она мне сразу показалась не очень хорошей девочкой. Это прослеживалось и в поведении, и в общении — они постоянно ругались. При этом Саша ненавидела меня и даже говорила Алле, что хочет убить меня из-за того, что я с ней дружу".

По словам Юлии, Осипова была очень грубой — в ссорах могла оскорбить или ударить.

"Они вроде с Аллой дружили, но каждая мелкая ссора, и они могли подраться — когда в шутку, когда нет. Обматерить друг друга — это для них нормально. Сама по себе Саша — мужиковатая и очень грубая. Она однажды моему молодому человеку пригрозила "вломить в жбан". Либо другая ситуация, как она ночью выгнала со своего дня рождения пьяную Аллу. Она хотела остаться ночевать, но Саше что-то не понравилась и она ее пинком *** вытолкнула из квартиры, а ехать ей было очень далеко", — говорит девушка.

Обе девушки мечтали стать педагогами и родить детей. Учились на третьем курсе физико-математического факультета МГОУ. Планировали работать в школе.

Трагедия произошла в детском оздоровительном лагере "Доброе" в одноименном поселке в ночь на 22 июня. Накануне в 20.00 в лагере прошел прощальный концерт и дискотека. В 01.00 всех детей уже уложили спать, после чего была планерка среди вожатых. Обе девушки находились в хорошем настроении и после беседы ушли в свою комнату, где стали распивать алкоголь.

Однако вскоре между ними произошел спор о том, кто лучший вожатый. Мать задержанной позже сообщила, что ее дочь проходила в лагере летнюю практику от университета. Александра часто жаловалась на плохие отношения в коллективе и непослушных воспитанников, но уехать не могла — боялась, что ее отчислят из МГОУ".

Что ж, какое "Доброе" у россиян доброе. Неадекватные будущие педагоги-алкоголички, которые готовы убивать, буллинг, как норма, маты и драки как естественное поведение. И вот посмотрите на наших сограждан, тех, кто там страстно кричит "мы один народ с русскими" — одно ж лицо, одна норма поведения, одни и те же желания. Неужели нам туда?

Страна, культивирующая насилие по отношению к другим, получит это же насилие от своих граждан по отношению к себе, ведь граждане, воспитанные на культе смерти и насилия, агрессии и унижений, попросту не умеют жить по-другому.

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