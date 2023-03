Россия из-за войны против Украины рискует потерять влияние в постсоветских государствах – ISW

Россия из-за войны против Украины рискует потерять влияние в постсоветских государствах. К примеру, передислокация элементов российских "миротворческих сил" из Нагорного Карабаха в Украину подрывает влияние РФ в Армении.

Видео дня

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке к проведению новой крупномасштабной атаки и геноцида против этнических армян в Нагорном Карабахе.

Пашинян заявил, что Армения должна обратиться в Совет Безопасности ООН, если Российская Федерация не сможет соблюдать соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года, которое Москва помогла заключить при посредничестве Азербайджана.

Ранее Пашинян обвинял российские "миротворческие силы" в Нагорном Карабахе в "невыполнении своих обязательств" по ​​этому прекращению огня в декабре 2022 года после того, как российским силам не удалось обеспечить проход по единственной дороге через Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом.

Эксперты отмечают, что российские "миротворческие силы" в Нагорном Карабахе, скорее всего, недоукомплектованы. В марте 2022 года российские военные передислоцировали части 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады — единственной специализированной миротворческой бригады России — из Нагорного Карабаха в Украину.

В то же время, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские силы разбили 15-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, ликвидировав около 800 и ранив около 400 солдат из 1800 солдат бригады, которые были переброшены в Украину по состоянию на июнь 2022 года.

"Россия, вероятно, потеряет военное влияние в других постсоветских государствах, поскольку Москва передислоцировала части постоянно дислоцированных российских войск с российских баз в Киргизии, оккупированной Грузии (Абхазии и Южной Осетии) и Таджикистане для боевых действий в Украине", – утверждают эксперты ISW.

Напомним, российский оппозиционер и аналитик Геннадий Гудков заявил, что эра кровавого президента России Владимира Путина уходит в прошлое. В стране-агрессоре набирают силу генералы, которые сделают из своего диктатора обычного наблюдателя. Вскоре глава Кремля не сможет указывать своим приспешникам, как, где и когда что-то делать.

Также OBOZREVATEL писал, что недавно Путин впервые признал, что РФ в будущем может ждать развал, когда страна разделится на "московитов, уральцев и другие" народности. По его мнению, это будет в случае, если Западу удастся ликвидировать РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!