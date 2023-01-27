Россия хочет ввести московское время на всех оккупированных территориях Украины
Страна-агрессор Россия планирует ввести на территории всех временно оккупированных территорий Украины московское время. Фактически это "нововведение" коснется незаконно захваченных после 24 февраля 2022 регионов.
Об этом сообщило министерство промышленности и торговли РФ. В правительство внесли законопроект, который должен ввести время UTС+3.
Оно отличается от времени, по которому живет Украина, тем, что в течение года остается неизменным. На территории нашего государства зимой действует часовой пояс UTС+2, а летом – UTС+3.
Добавим, что во временно оккупированном Крыму захватчики ввели московское время еще в 2014 году. Такое же решение приняли и боевики в ОРДЛО.
Напомним, 30 сентября 2022 года кремлевский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии четырех оккупированных российскими войсками украинских регионов. В Москве после инсценированных Россией "референдумов" о "присоединении" частично захваченных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей провели "церемонию подписания договоров" с поставленными Кремлем гауляйтерами, она прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 ноября 2022 года стало настоящим праздником для жителей Херсона, более 8 месяцев живших в оккупации, – в город вошли ВСУ. Уже на следующий день в облцентр вернулись полицейские спецподразделения ТОР, у которых теперь впереди много работы, ведь россияне оставили после себя страшный погром.
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