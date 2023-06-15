Россия готовит новую ИПСО против Украины из-за провалов на фронте: в СБУ предупредили о провокациях и рассказали, кто будет 'под прицелом'

Страна-террорист Россия готовит новую ИПСО против Украины из-за провалов на фронте. Новые провокации будут касаться представителей сил обороны и безопасности Украины.

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Об этом предупредили в Службе безопасности Украины, ссылаясь на данные, полученные в ходе контрразведывательной деятельности. В частности, в основу провокаций должна войти дезинформация о якобы российском гражданстве украинских государственных деятелей, руководстве Сил обороны и безопасности и их семей, а также других должностных лиц.

С этой целью сотрудники 5 службы ФСБ РФ планируют внести в государственные реестры записи, которые якобы должны подтверждать версию вражеских спецслужб, а также подделать документы украинских государственных деятелей и представителей Сил обороны.

Отмечается, что вражеская ИПСО начнет функционировать в украинском информационном поле в ближайшее время.

"Не имея успехов на поле боя, враг стремится любыми методами взорвать психологически-эмоциональное состояние украинских воинов на передовой и дестабилизировать ситуацию в стране. Призываем представителей украинских СМИ критически относиться к появлению подобной "сенсационной" информации. СБУ системно отслеживает все подобные манипуляции, разоблачает и задерживает агентов кремля, сознательно помогающих врагу внутри страны. Вместе работаем на Победу Украины!" – отметили в СБУ.

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, более известный как "Злой одессит", в блоге на OBOZREVATEL рассказал, как россияне паникуют и запустили новую ИПСО накануне контрнаступления ВСУ.

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