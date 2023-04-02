The Telegraph рассказывает историю, как украинские хакеры раскрыли имена российских летчиков, бомбивших театр в Мариуполе. Они уговорили жен военных летчиков позировать для pin-up-календаря. Якобы для поднятия боевого духа.

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Хакеры работали через жену полковника Сергея Валериевича Атрощенко, командира элитного 960 штурмового авиационного полка России, который отдал приказ о бомбардировке театра, в результате которой в прошлом году погибло около 600 мирных жителей.

Группа также опубликовала имена, звания, домашние адреса, номера паспортов и контактные данные 11 других пилотов, чьи супруги позировали для фотографий, поднимающих моральный дух российских оккупантов.

Кроме того, используя полученные данные, хакеры смогли получить документы по оперативному планированию, руководства по воздушному поиску российских военных, процедуры управления воздушным движением и 16-страничное досье по совершенствованию тактики перехвата российских ВВС против самолетов наблюдения НАТО.

p.s.

Российские военные совершенно напрасно надеются, что они смогут прикрыться формулировкой "мы просто исполняли приказ". Всех найдут и назовут по именам. Всех будет ждать наказание за военные преступления.