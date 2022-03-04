Российских пленных нельзя отдавать матерям: Бутусов назвал, что навсегда сможет исправить оккупантов

Известный журналист Юрий Бутусов раскритиковал инициативу во внутриполитическом ведомстве о выдаче российских пленных их матерям, которые лично прибудут в разрушенные сыновьями города. По его мнению, это никак не перевоспитает молодых наемников, а может нанести нашей стране только вред.

Свои мысли по этому поводу он написал на своей странице в Facebook. Военный эксперт указал, что каждый оккупант должен ощутить все "прелести", совершенного им вторжения.

"Русские матери должны приезжать и жить с ними в тех же городах, которые бомбит российская авиация, скрываться от воздушных атак. И звонить в Россию, чтобы рассказать родственникам и друзьям о своих впечатлениях", – убежден Бутусов.

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Также он заметил, что гуманизм украинцев может стать причиной новых опасностей. Уже побывавшие в Украине россияне, будут возвращаться назад на войну или предоставлять противнику тактическую ситуацию в городах, где проходили бои.

"Поэтому прошу, никаких российских военных до момента вывода войск не отдавать, это гуманизм, который будет очень дорого стоить", – призвал журналист военное командование.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с начала вторжения в Украину страна-агрессор потеряла около 9 тысяч человек личного состава, а также сотни единиц боевой техники.

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