В Киеве СБУ оставила "послание" под посольством РФ. Фото

В Киеве Служба безопасности Украины разместила на билборде возле здания посольства России изображение с надписью "Крым – это Украина".

Соответствующее фото сделанное возле здания дипломатического представительства РФ, которое расположено на улице Воздухофлотский проспект, 27, в столице, разместила пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта: Крым – это Украина!", – подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина потеряет Крым только тогда, когда у нее за полуостров "перестанет болеть душа". А вот бурная реакция России на новую инициативу по его деоккупации – "Крымская платформа" – показывает, что это для нее рана, которая болит до сих пор.

Добавим, что ранее президент Украины прокомментировал слухи о строительстве дамбы для перекрытия воды в Крым – такие работы пока не планируются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в марте украинские десантники параллельно с российскими войсками проведут военные учения вблизи временно оккупированного Крыма.