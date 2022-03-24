Российские пропагандисты запустили фейк о взятии Изюма: их поставили на место

Российские пропагандисты, со ссылкой на Минобороны РФ, 24 марта сообщили, что оккупаны полностью взяли под контроль Изюм в Харьковской области. Однако этот город был и остается украинским.

Ложь пропагандистов опроверг председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что россиянам о таких позорных поражениях как под Изюмом даже стыдно сказать с пропагандистских экранов.

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"Наши Вооруженные силы Украины держат свои позиции в этом направлении. Украинская армия сразу атакует тех, кто хотя бы пытается приблизиться к городу", – отметил Синегубов.

По словам главы ОГА, даже концентрация российских войск у Изюма не помогает рашистам продвигаться вперед.

"Наши войска обороняют город и на земле, и в воздухе. Сейчас продолжаются ожесточенные бои", – отметил он.

Синегубов призвал не доверять пропаганде россиян, а только официальной информации и ВСУ.

Напомним: ранее в России заявили об ударной группе ВСУ, которая "планировала наступление" на временно оккупированный Крымский полуостров. Пропагандисты утверждают, что это могло произойти при военно-морской поддержке НАТО и для тех, кто мог отличиться, были подготовлены так называемые медали "За взятие Крыма".

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые напавшие на Украину пропагандистские медиа страны-агрессора РФ изменили формулировку в материалах о потерях своей армии в войне. В сообщениях больше не упоминают "демилитаризацию" и "денацификацию" украинцев.

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